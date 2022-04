Après sa quatrième place à l’étape de la veille, Hugo Houle (Israel – Premier Tech) s’est fait remarquer d’une autre façon, alors qu’il a fait partie d’une échappée pendant environ 100 kilomètres à la troisième étape du Tour cycliste du Pays basque.

Sportcom

Le Québécois s’est retrouvé dans l’échappée avec l’Espagnol Cristian Rodriguez et le Slovène Jan Polanc. Après avoir pédalé pendant plusieurs kilomètres avec ses rivaux, Houle a finalement été rattrapé par le peloton avec 58 kilomètres à faire à l’épreuve.

Puisque peu de cyclistes se retrouvaient avec lui en tête, Houle a dû fournir un effort supplémentaire qui n’était pas prévu initialement. Pour cette raison, il n’a pas été en mesure de s’alimenter adéquatement durant l’épreuve et son énergie a alors diminué rapidement.

Je me sentais bien au début, mais je n’ai pas été capable de manger autant que j’aurais voulu. À trois coureurs dans l’échappée, ce n’est pas vraiment l’objectif, mais anyway, quand tu es là, tu es là ! J’ai frappé un mur parce que je n’avais pas assez mangé, j’étais vidé complètement. Hugo Houle

Hugo Houle a finalement rallié l’arrivée en 116e place dans le dernier peloton qui a accusé un peu plus de 19 minutes de retard en compagnie de ses coéquipiers Alexander Cataford (115e) et James Piccoli (117e).

« Je n’ai pas aimé ma fin d’étape, c’était assez rough ! Ça fait longtemps que je n’avais pas souffert comme ça sur un vélo. J’ai fini dans le dernier groupe, mais ce n’était pas par choix, je ne pouvais pas aller plus vite. On va espérer que tout soit sous contrôle demain (jeudi). Je me suis bien alimenté après l’épreuve au moins. »

Dans sa cavale, le Québécois s’est permis d’amasser 4 points au premier sprint intermédiaire et 1 au sprint du Roi de la montagne.

Vainqueur au sprint, l’Espagnol Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) a privé le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) d’une deuxième victoire de suite sur le parcours de 182 kilomètres qui séparait les villes de Llodio et d’Amurrio. Aleksandr Vlasov (BORA — hansgrohe) a pris le troisième rang.

Antoine Duchesne (Groupama — FDJ) a de son côté obtenu le meilleur résultat québécois de la journée en se classant 70e (+10 minutes 55 secondes).