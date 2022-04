Des trois Québécois qui ont pris le départ du contre-la-montre individuel de la première étape du Tour du Pays basque, Hugo Houle (Israel-Premier Tech) a été le plus rapide, lundi, sur le parcours de 7,5 kilomètres dans les rues d’Hondarribia.

Sportcom

Le champion canadien en titre de l’effort en solitaire a stoppé le chronomètre à 10 minutes 26 secondes, bon pour le 38e rang, à 38 secondes du gagnant, le Slovène et champion olympique de la spécialité, Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Ce dernier a devancé le Belge Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) de 5 secondes à cette épreuve où Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) a fini 95e (+56 secondes) et James Piccoli (Israel-Premier Tech) 128e (+1 minute 10 secondes).

« Mon chrono a bien été en général. J’ai été peut-être un peu conservateur dans les descentes, a reconnu Houle. C’était quand même un parcours assez technique avec trois montées très raides de 2 minutes, 2 minutes et demie, ce qui n’était peut-être pas l’idéal pour moi, mais plutôt pour les puncheurs. Mais somme toute, je suis satisfait de mon effort. »

Il s’agit de la première fois en 12 années chez les professionnels qu’Hugo Houle est au départ de cette épreuve présentée dans le nord de l’Espagne.

« C’est une course exigeante dans les montées et on va voir comment la forme va se développer », a-t-il ajouté.

Sa présence en Espagne n’était pas prévue, car il devait être au Tour des Flandres présenté la veille, sauf que son équipe s’est retirée deux jours avant la compétition à cause d’un trop grand nombre de coureurs blessés ou malades.

Au cours de cette course qui se conclura samedi à Arrate, l’athlète de Sainte-Perpétue prévoit s’économiser certaines journées afin de tout miser pour une victoire d’étape.

L’étape de mardi reliera les villes de Leitza et de Viana. Trois cols de deuxième et de troisième catégorie ponctueront le parcours de 208 kilomètres.