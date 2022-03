Guillaume Boivin a craint le pire quand il s’est « barré le dos » sur un simple faux mouvement au début de Paris-Nice, il y a deux semaines. Il s’est accroché comme il a pu avant d’abandonner à l’issue de la deuxième étape.

Simon Drouin La Presse

« J’ai essayé de continuer, mais c’était vraiment trop souffrant. J’avais tout le dos complètement en contraction. J’avais de la misère à pédaler. Ça ne servait pas à grand-chose. »

Rassuré par les résultats d’une imagerie par résonance magnétique, le champion canadien a observé une période de cinq jours sans vélo avant de graduellement reprendre l’entraînement entre deux traitements de physiothérapie, chez lui, en Andorre.

Faute de pouvoir poursuivre Paris-Nice, où son nouveau coéquipier Hugo Houle s’est illustré (13e), Boivin s’est donc rabattu sur le Tour de Catalogne, qui a démarré lundi. Il souhaite y retrouver la forme d’ici dimanche en prévision de ses grands objectifs du début de la saison, le Tour de Flandres (3 avril), l’Amstel Gold Race (10 avril) et Paris-Roubaix (17 avril), où il s’était révélé avec une neuvième place l’automne dernier.

« C’est sûr que ça m’a vraiment inquiété. Finalement, tout était correct. Ce n’est jamais idéal dans ta préparation des classiques, mais il n’y a pas grand-chose à faire. Il faut composer avec ça et voir quelle sorte de forme j’aurai après la semaine ici. Il faut rester positif et espérer que ce soit bien. »

Cette première étape dans le nord-est de l’Espagne a été un test de taille. Avec ses cinq coéquipiers d’Israel-Premier Tech (IPT) et six membres de BikeExchange, Boivin a été au cœur de la bataille quand un échelon d’une vingtaine de coureurs s’est formé à la faveur du vent et de la route trempée. L’aventure a duré quelques dizaines de kilomètres et permis au Québécois de 32 ans de mesurer sa force.

« Ça a super bien été, s’est-il réjoui. C’était vraiment une journée très, très difficile où on a pris les initiatives et fait sauter le peloton dans le vent de côté. Le dos allait bien et la forme pas trop mal non plus. […] Seulement sur le plan de la puissance, il n’y a pas beaucoup de courses où j’ai vu [un niveau] plus élevé. »

Boivin a pris soin de son meneur et compatriote Michael Woods avant de céder dans l’ultime ascension du jour. « Il m’en manquait un peu dans la dernière bosse », a admis le 116e de l’étape, à près de 9 minutes du vainqueur, l’Australien Michael Mathews (BikeExchange). « J’ai fait beaucoup de travail pendant la journée, j’étais donc très content. »

Les IPT se sont un peu ratés dans le final. Leur coureur désigné, le Sud-Africain Daryl Impey, s’est retrouvé coincé à l’arrière. Finalement, le capitaine de route Simon Clarke a pris le septième rang tandis que Michael Woods (44e) s’est maintenu à l’avant et n’a pas cédé de temps, comme tous les favoris au général. L’équipe israélo-québécoise a cependant perdu le gros rouleur italien Alessandro De Marchi, tombé malade avant le départ.

Mardi, Boivin s’attend à une autre journée costaude sur un parcours « vraiment sinueux et des descentes extrêmement techniques », qu’il a reconnu la semaine dernière.

« Ce sera sur le bord de la côte, ils annoncent beaucoup de vent, il y aura peut-être encore des bordures dans le final. À la troisième étape, on commence déjà à aller en haute montagne avec une arrivée à La Molina. On va donc prendre ça une journée à la fois. »

Privé de Milan-San Remo, du Grand Prix E3 et de Gand-Wevelgem, le Longueuillois d’origine espère ne pas perdre au change en vue des classiques flandriennes du début avril.

« Ce sera une semaine extrêmement dure ici. Ça va me donner la forme et le fond nécessaires. Les classiques, j’en ai fait une et une autre. Je sais à quoi m’attendre, je connais les parcours. Il y a moyen de réchapper la situation et d’avoir quelques belles courses en Belgique quand même. »