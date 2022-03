(Montluçon) Le Belge Wout van Aert a remporté la quatrième étape de l’épreuve cycliste Paris-Nice, mercredi, reliant Domérat à Montluçon sur 13,4 km.

La Presse Canadienne

Van Aert, de l’équipe Jumbo-Visma, a complété la distance en 16 minutes et 20 secondes. Ses coéquipiers Primoz Roglic, champion olympique en titre du contre-la-montre, et Rohan Dennis ont complété le podium, dans l’ordre.

Hugo Houle, de Sainte-Perpétue, a abouti au 24e échelon à 48 secondes de van Aert. Son coéquipier chez Israel-Premier Tech, le Montréalais James Piccoli, a suivi au 138e rang.

Van Aert domine le classement général de la compétition, avec un coussin de 10 secondes devant Roglic et de 28 secondes sur le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma). Houle et Piccoli sont 20e et 29e, respectivement.

La cinquième étape se déroulera sur 189 km jeudi entre Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Sauveur-de-Montagut.

La course cycliste Paris-Nice, qui totalise huit étapes, se terminera dimanche à Nice.