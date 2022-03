(Montréal) En cette journée internationale des droits de la femme, la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) annonce le lancement officiel de son programme Cyclisme 100 % féminin, soit une série d’initiatives qui aura pour effet de lutter contre le décrochage sportif des adolescentes québécoises.

« L’inclusion fait partie des valeurs importantes de notre fédération. Conscients de l’urgence d’agir, notre équipe s’est rapidement mobilisée avec l’objectif d’inverser la tendance que nous voyons depuis quelques années. Plusieurs femmes se sont jointes à nous pour faire vivre ce programme au-delà de 2022 », d’indiquer le directeur général de la FQSC, Louis Barbeau.

Selon les données du dernier rapport Le signal de ralliement, une vaste enquête menée en février 2020 par l’organisation Femmes et sport au Canada auprès des adolescentes de partout au pays, les résultats ont révélé qu’une adolescente sur trois avant l’âge de 16 ans cessait la pratique sportive. Ici au Québec, la situation s’est passablement détériorée en raison de la pandémie liée à la COVID-19.

Rouler avec des modèles féminins

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA FQSC Thessalie Bruneau, Cindy Montambault, Marie-Claude Molnar et Lauriane Genest, quatre des ambassadrices du programme Cyclisme 100 % féminin.

Dans le but d’inverser cette tendance, le programme Cyclisme 100 % féminin se divisera en trois champs d’action. Dans un premier temps, les jeunes filles intéressées seront invitées à participer à des camps dédiés uniquement aux athlètes féminines de la catégorie relève (U17). Ces camps d’un jour seront supervisés par les ambassadrices du programme, et ce, selon les différentes disciplines. Pour les jeunes filles, ce sera l’occasion de rouler avec des olympiennes et des vedettes montantes des sports cyclistes. Sans leur dévouement et leur accord, ce projet n’aurait pu voir le jour.

Dévoilement des sept ambassadrices du programme Cyclisme 100 % féminin :

Karol-Ann Canuel (Route)

Lauriane Genest (Piste)

Cindy Montambault (Vélo de montagne)

Maghalie Rochette (cyclocross)

Marie-Claude Molnar (Paracyclisme)

Thessalie Bruneau et Céleste Bigras (BMX)

Appuyées par la FQSC, nos ambassadrices offriront une expérience unique aux jeunes filles afin de renforcer le sentiment d’appartenance des adolescentes envers leur discipline sportive. Chaque ambassadrice réservera une date dans son calendrier pour échanger avec les jeunes filles sur l’importance du sport dans leur vie, mais aussi pour leur prodiguer des conseils sur le plan technique.

Calendrier des camps 100 % féminins

14 mai 2022 (Boisbriand) — BMX avec Thessalie Bruneau et Céleste Bigras

21 mai 2022 (Québec) — Vélo de montagne avec Cindy Montambault

5 juin 2022 (Gatineau) – Cyclisme sur route avec Karol-Ann Canuel

Date à déterminer (Montréal) — Paracyclisme avec Marie-Claude Molnar (Défi AlterGo)

Date à déterminer (endroit à déterminer) — Cyclocross avec Maghalie Rochette

Fin 2022 (Bromont) —Cyclisme sur piste avec Lauriane Genest

*Les dates sont sujettes à changement, selon les disponibilités des ambassadrices.

Initier les jeunes filles au vélo avec Embarquez

Programme lancé par Cyclisme Canada, Embarquez se veut un outil d’initiation à la pratique du vélo chez les jeunes fréquentant les écoles primaires de trois grandes régions en 2022, soit Montréal, Québec et Sherbrooke. Chapeauté par la FQSC, ce programme permettra aux jeunes filles de développer leurs habiletés motrices sur un vélo, en plus d’améliorer leur confiance en soi. Le programme débutera ce printemps.

La FQSC entend même offrir des cliniques auprès des enfants, dont les jeunes filles, dans le cadre de camps de jour estivaux.

Mettre le projecteur sur les femmes

En plus d’offrir une opportunité unique aux jeunes filles de rouler avec des grands noms de leur discipline sportive, la FQSC entend diffuser près d’une vingtaine de capsules d’information mettant en vedette les actrices des sports cyclistes, incluant les athlètes, les entraîneures, les commissaires et les dirigeantes de club. Ces dernières seront appelées à répondre à différentes questions sur leur parcours au sein de la FQSC. Cette initiative se veut une façon de valoriser et reconnaître la contribution des femmes dans le milieu des sports cyclistes.