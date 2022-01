PHOTO GIUSEPPE CACACE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Egan Bernal est entré en collision avec un autobus garé sur une route à l’extérieur de Bogota, lundi matin. Bernal a été transféré à l’hôpital universitaire de La Sabana près de la capitale. Son équipe a révélé qu’il s’était fracturé le fémur droit, la rotule droite, plusieurs côtes et une vertèbre et avait un poumon perforé en plus d’un traumatisme thoracique.