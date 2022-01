L’entreprise québécoise Premier Tech est de retour sur le World Tour cycliste.

Quelques mois après avoir coupé les ponts avec Astana, équipe possédée par le gouvernement du Kazakhstan, la société de Rivière-du-Loup a annoncé ce jeudi avoir conclu un partenariat de quatre ans avec l’équipe Israel Start-Up Nation, qui sera renommée Israel-Premier Tech à compter de la saison 2022.

Dans un communiqué, l’entreprise affirme « réitér[er] son engagement à faire progresser le cyclisme de haut niveau au Canada et à l’échelle mondiale ».

En 2021, sa deuxième saison sur le World Tour, Israël Start-Up Nation a terminé au 10e rang du classement général.

De fait, non seulement l’équipe est-elle la propriété de l’homme d’affaires israélo-montréalais Sylvan Adams, mais elle compte en outre cinq coureurs d’ici : les Québécois Hugo Houle, Guillaume Boivin et James Piccoli ainsi que les Ontariens Michael Woods et Alexander Cataford. Le directeur sportif de la formation, Steve Bauer, est lui aussi canadien.

Cette annonce, précise le communiqué, survient après « plusieurs mois de réflexions et d’explorations ». Premier Tech avait en effet mis fin prématurément à son association avec Astana après un différend avec le manager sportif Alexandre Vinokourov, désigné par le gouvernement kazakh.