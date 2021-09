Nickolas Zukowsky et compagnie dans le peloton

La septième et avant-dernière étape du Tour de Grande-Bretagne s’est dirigée vers le Nord, plus précisément sur les routes écossaises, où le Belge Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) l’a emporté devant l’Américain Matteo Jorgenson (Movistar). Samedi, les deux cyclistes ont fait partie de l’échappée du jour qui a survécu au bout des 195 kilomètres entre Hawick et Édimbourg.

mathieu laberge Sportcom

Le Québécois Nickolas Zukowsky (Rally) a terminé 57e de l’étape. Son meilleur coéquipier a été Gavin Mannion, 35e, qui finit lui aussi dans le peloton principal, à un peu moins de 2 minutes de Lampaert.

« ll n’y a pas grand-chose à signaler aujourd’hui [samedi]. On a manqué l’échappée. Bref, on n’était pas dans l’action », a laissé tomber Zukowsky, qui avait été membre de l’échappée à l’étape de jeudi.

Le lendemain, c’était au tour de son coéquipier Colin Joyce de flairer le bon coup.

Le Britannique Ethan Hayter (INEOS-Grenadiers) demeure en tête du classement grâce à son avance de 4 secondes sur le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma). Le Canadien Michael Woods (Israel Start-Up Nation) conserve sa cinquième place à 54 secondes de Hayter.

« Nous ne sommes pas vraiment en bonne position pour faire un bon résultat au classement général, alors nous viserons un résultat d’étape, c’est certain ! » a conclu l’athlète de Sainte-Lucie-des-Laurentides qui pointe au 48e rang (+15 min 42 s).

Le Tour de Grande-Bretagne se conclura dimanche à Aberdeen.