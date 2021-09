Après le Québécois Nickolas Zukowsky jeudi, ce fut au tour de son coéquipier Colin Joyce de rejoindre l’échappée du jour pour l’équipe Rally à la sixième étape du Tour de Grande-Bretagne. Une course en montagne remportée par le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma), victorieux pour une troisième fois cette semaine.

Sportcom

« On est super contents, c’était encore notre objectif. Ç’a été plus dur aujourd’hui (vendredi) parce que ç’a été long avant que l’échappée se forme et il y avait plusieurs équipes intéressées à mettre de la pression », a expliqué Zukowsky, qui a été pris derrière une chute au début de ce parcours de 198 kilomètres.

Neuf coureurs ont finalement pris la fuite après avoir parcouru environ 30 kilomètres. Au neuvième rang du classement général avant le début de cette course, le Britannique Mark Donovan (DSM) était présent au sein de l’échappée et cette situation a forcé plusieurs cyclistes à garder un œil sur lui. Donovan a finalement été repris avec 144 kilomètres à faire, puis le reste du groupe sera rattrapé dans une montée à 14 kilomètres de l’arrivée.

PHOTO DAVID BOILY LA PRESSE, ARCHIVES LA PRESSE Nickolas Zukowsky

Dominant depuis le début du Tour de Grande-Bretagne, le trio de tête du classement général s’est ensuite livré une autre bataille en fin de parcours. Une fois de plus, Wout Van Aert a devancé de peu le Britannique Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) et le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) au sprint.

Hayter conserve néanmoins sa première place au général. Il détient une avance de 4 secondes sur Van Aert, tandis qu’Alaphilippe occupe toujours le troisième rang, avec un retard de 21 secondes.

Le Canadien Michael Woods (Israel Start-Up Nation) a tenté une attaque dans les derniers kilomètres, sans succès. Il a finalement été le sixième à franchir la ligne d’arrivée au sprint et demeure cinquième au classement général provisoire (+54 secondes).

Même s’il a été ralenti en début de journée, Nickolas Zukowsky a réussi à remonter la pente et à aider son coéquipier Gavin Mannion. Ce dernier s’est classé 14e (+10 secondes), tandis que Zukowsky a fini 58e (+5 minutes 37 secondes).

« Ç’a été difficile de revenir dans la caravane en raison de la vitesse élevée de la course. J’en ai profité pour aider Michael Woods à revenir. Le reste de la journée, j’ai voulu conserver mon énergie et placer Gavin pour les dernières montées. »

Une autre journée satisfaisante pour Rally, qui réussit à se faire une place aux côtés de puissantes formations.

« Il y a beaucoup d’équipes qui sont dans l’action, mais après une vingtaine de kilomètres, on voit qu’il y a moins de coureurs qui peuvent tenter des attaques et animer la course. C’est cool d’avoir un coureur devant. On anticipe une autre grosse journée samedi. Certaines équipes vont essayer le tout pour le tout et ça va rendre la tâche plus difficile. On est prêts à faire du vélo. »

La septième et avant-dernière étape se tiendra sur 194,8 kilomètres samedi entre Hawick et Édimbourg.