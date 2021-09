(Lagos De Covadonga) Le double champion en titre, Primoz Roglic, s’est emparé du maillot rouge de meneur au classement général de la Vuelta espagnole, mercredi, après avoir triomphé lors de la 17e étape.

La Presse Canadienne

Le Slovène âgé de 31 ans a largué Egan Bernal à environ 7,5 km du fil d’arrivée situé aux Lagos de Covadonga et signé sa troisième victoire d’étape. Il a d’ailleurs levé le poing vers le ciel après avoir confirmé son triomphe.

Le Montréalais James Piccoli (Israël Start-Up Nation) a abouti en 60e place à 26:54 de Roglic. Il est maintenant 62e au classement cumulatif de la Vuelta.

Avec quatre étapes à négocier, Roglic devance les coéquipiers chez Movistar Enric Mas et Miguel Angel Lopez par deux minutes et 22 secondes et plus de trois minutes, respectivement.

Le coéquipier de Roglic chez Jumbo-Visma, l’Américain Sepp Kuss, a terminé l’étape en deuxième place, tout juste devant Lopez. Ils faisaient partie d’un peloton à 1:35 du vainqueur.

Pour sa part, le Norvégien Odd Christian Eiking a connu une journée difficile, au cours de laquelle il a notamment été victime d’une chute. Le détenteur du maillot rouge pendant près d’une semaine accuse maintenant un retard de près de huit minutes sur Roglic.

L’étape de 185 km comprenait deux boucles, ponctuées par l’ascension inédite de la Collada Llomena, et culminait avec l’arrivée située en altitude aux Lagos de Covadonga.

Mardi, Eiking avait prévenu que l’étape aux Lagos de Covadonga serait « déterminante ». Et ç’a été le cas.