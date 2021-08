La première étape du Tour du Benelux a été éprouvante pour Hugo Houle et l’équipe Astana-Premier Tech lundi. Houle a toutefois réussi à se reprendre avec une 20e place au contre-la-montre de mardi disputé à Lelystad, aux Pays-Bas.

Sportcom

« Les premiers jours après une longue absence, j’ai souvent de la misère à repartir la machine. Ç’a été très brutal comme départ », a souligné Hugo Houle, qui participe à un premier évènement depuis les Jeux olympiques de Tokyo. « Je voulais faire un bon chrono et ç’a été un bon effort dans l’ensemble. Un peu de difficulté à prendre mon rythme au départ, mais j’ai bien géré par la suite j’ai été capable de finir très fort. »

D’ici la fin de la saison, le Québécois s’est notamment fixé l’objectif de connaître du succès au contre-la-monde des Championnats canadiens et des Championnats du monde. Chaque occasion pour se préparer en vue de ces deux rendez-vous est la bienvenue.

« Ça m’encourage pour la suite. J’espère aussi être en mesure de monter mon niveau de forme pour la fin de semaine, où on aura des étapes vallonnées qui me conviennent plus. Je veux être capable de m’amuser un peu plus et d’aller chercher un résultat pour l’équipe. Je ne me mets pas de pression, la forme va revenir », a indiqué l’athlète originaire de Sainte-Perpétue.

Lundi, son coéquipier et meneur Jakob Fuglsang a chuté et s’est retiré de la compétition. De graves blessures à une épaule ont finalement mis un terme à sa saison et il devra subir une opération.

« C’est dommage pour lui, mais ça va lui permettre de se reposer et de faire le plein d’énergie. Ça lui laisse du temps pour bien récupérer après une saison éprouvante, où il n’a pas connu les résultats souhaités. »

Le Suisse Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) a été le plus rapide de la journée. Il a complété les 11,1 kilomètres du parcours en 12 min 8 s. L’Italien Edoardo Affini (Jumbo-Visma) a terminé deuxième (+15 secondes), suivi du Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ, +20 secondes).

Également en action, les Québécois Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) et Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) ont respectivement pris les 118e (+1 minute 41 secondes) et 132e (+1 minute 53 secondes) rangs.

Le Tour du Benelux se poursuivra mercredi avec une troisième étape de 168,3 kilomètres entre Essen et Hoogerheide.