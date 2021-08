Michael Storer et Christian Odd Eiking animent le spectacle

Après une première journée de congé, les participants de la 76e édition du Tour d’Espagne étaient de retour à l’action, mardi, pour prendre le départ de la dixième étape à Roquetas de Mar. Cette course de 189 kilomètres a été marquée par la deuxième victoire de Michael Storer (DSM), une chute coûteuse de Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et aussi par la brillante performance de Christian Odd Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), nouveau détenteur du maillot rouge.

Sportcom

Membre de l’échappée du jour, Storer s’est détaché du groupe de tête à 19 kilomètres du fil d’arrivée et a été le premier à compléter la montée du Puerto de Almachar, un col de deuxième catégorie. L’Australien a ensuite poursuivi sur sa lancée et n’a jamais été rattrapé par ses poursuivants. Il a finalement pu lever les bras en guise de célébration après un effort de plus de quatre heures.

Derrière lui, quatre cyclistes se sont disputé la deuxième place au sprint. Le Belge Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) a été le plus rapide du lot et a terminé à 22 secondes du vainqueur, tout comme le Français Clément Champoussin (AG2R Citroën), troisième du jour.

Le Norvégien Christian Odd Eiking a quant à lui été le cinquième coureur à conclure la course. Sa prestation lui a permis de faire un bond de 18 places et de se hisser au sommet du classement général provisoire.

Guillaume Martin (Cofidis, Solutions Crédits, +51 secondes) a lui aussi connu une bonne journée de travail et a terminé 12e de cette étape haute en rebondissements. Le Français s’est ainsi emparé de la deuxième place au cumulatif. Il accuse un retard de 58 secondes sur le nouveau meneur.

De son côté, Primoz Roglic a connu une sortie pour le moins difficile, mardi. À l’avant du peloton pendant la majeure partie de la course, le Slovène a vu l’échappée se forger une avance de plus de 12 minutes pendant l’épreuve.

Il a tenté de réduire cet écart en lançant une attaque à un peu moins de 15 bornes de l’arrivée. Sa stratégie a fonctionné le temps de quelques kilomètres, après quoi tous ses efforts ont été gâchés par une chute survenue dans la descente vers Rincon de la Victoria.

Le double champion en titre de la Vuelta s’est retrouvé au sol dans une courbe du parcours, mais est rapidement remonté en selle pour terminer l’étape au 37e échelon (+11 minutes et 49 secondes), en compagnie de ses principaux rivaux au classement général provisoire.

Les déboires de Roglic l’ont fait glisser de deux rangs au cumulatif. Il pointe dorénavant en troisième place, à 2 minutes et 17 secondes d’Odd Eiking.

James Piccoli récolte le meilleur résultat de sa formation

Pour sa part, James Piccoli (Israel Start-Up Nation) a été le premier membre de son équipe à boucler cette dixième étape. Fidèle à ses habitudes depuis le début de la compétition, le Québécois a été au cœur des nombreuses attaques pour prendre l’échappée en début de course.

Après quelques tentatives infructueuses, Piccoli a regagné le peloton et a roulé à son rythme pour prendre le 89e rang, à une vingtaine de minutes du gagnant.

« Encore une fois, j’ai essayé de rentrer dans les échappées pendant plus de deux heures ! Je pense que j’ai juste besoin d’un peu de chance pour prendre la bonne », a-t-il indiqué à l’issue de l’épreuve.

Le Montréalais se retrouvera une fois de plus dans son élément lors de la 11e étape disputée en montagne, mercredi. Il fera face à plusieurs montées sur un parcours de 134 kilomètres ralliant Antequera et Valdepenas de Jaen.

Et même si la chance ne semble pas être de son côté depuis le début du Tour d’Espagne 2021, Piccoli demeure optimiste et il ne compte pas changer sa stratégie.

« Ce sera pas mal plus court, mais ça ne sera pas facile pour autant. Chose certaine, c’est sûr que je vais de nouveau essayer d’être dans l’échappée ! Les sensations sont bonnes et j’attends le bon moment pour pouvoir le démontrer » a-t-il lancé en guise de conclusion.