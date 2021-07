La journée de repos de lundi a été bénéfique à Hugo Houle (Astana-Premier Tech) qui a connu une course forte en émotion, mardi, à la dixième étape du Tour de France. Le Québécois a été dans l’échappée pendant plus de 150 kilomètres, ce qui lui a permis de mettre la main le prix de la combativité.

Louis-Michel Lelièvre Sportcom

Dès les premiers instants de la course, Houle et le Belge Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal) se sont détachés du peloton et ont couru en duo durant la majorité de l’épreuve. Ils ont toutefois été rattrapés avec 36 kilomètres à parcourir, dans la dernière montée vers Rochefort-Samson. Houle a finalement pris le 123e rang (+4 minutes 38 secondes).

PHOTO ASTANA-PREMIER TECH, VIA TWITTER Hugo Houle

« Ce n’était pas vraiment dans les plans d’aller en échappée aussi tôt. J’ai vu un coureur partir seul et j’ai décidé de le suivre en espérant que d’autres allaient se joindre à nous. C’est toujours agréable de faire une échappée au Tour de France », a commenté Houle en entrevue avec Sportcom.

« Ça fait mal aux jambes », a ajouté le cycliste de Sainte-Perpétue en riant.

Sa performance du jour lui a valu le prix de la combativité de cette dixième étape. Dernier coureur rattrapé par le peloton, Houle a accepté ce prix avec beaucoup de fierté.

« Ça fait plaisir de monter sur le podium et que le Tour de France reconnaisse qu’on fait de gros efforts pour être offensifs en avant et pour animer l’étape », a-t-il reconnu.

Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation), récemment nommé au sein de l’équipe olympique canadienne, a quant à lui terminé dans le groupe de tête, se classant 69e.

Au sprint final, Mark Cavendish (Deuceninck-Quick Step) l’a emporté grâce à un bon travail de ses coéquipiers dans le dernier droit avant la ligne d’arrivée. Le Britannique a ainsi remporté une troisième victoire d’étape à ce Tour. Fort de ses 33 triomphes sur les routes françaises depuis le début de sa carrière, il est maintenant à un seul gain du record détenu par le Belge Eddy Merckx.

Les Belges Wout Van Aert (Jumbo-Visma) et Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) ont respectivement terminé deuxième et troisième.

Aucun changement au sommet du classement général provisoire alors que le Slovène Tadej Pogacar (UAE-Emirates) conserve le maillot jaune de meneur (38 heures 25 minutes 17 secondes). L’Australien Ben O’Connor (AG2R Citroën) est deuxième, à 2 min 1 s du meneur, tandis que le Colombien Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) complète le top-3 (+5 minutes 18 secondes).

Chez les Québécois, Hugo Houle pointe au 54e échelon (+1 heure 2 minutes 32 secondes) alors que Guillaume Boivin gagne trois rangs pour grimper en 92e place (+1 heure 22 minutes 38 secondes).

Mercredi, les cyclistes parcourront les 198,9 kilomètres de la onzième étape qui sera marquée par deux importantes montées.