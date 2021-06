Un Québécois de plus s’inscrira sur la grande liste des cyclistes qui ont participé au Tour de France au moins une fois dans leur vie. Le Montréalais Guillaume Boivin a reçu la belle nouvelle jeudi.

La Presse

Ce sera une première pour le porte-couleurs d’Israel Start-Up Nation.

« Guillaume a connu une bonne saison et il sera un des principaux lieutenants pour nos coureurs qui auront des visées au classement général du Tour de France, a dit le directeur Rik Verbrugghe par communiqué. Le plan est que Guillaume reste près de Michael Woods pour l’aider à éviter les problèmes et pour préparer pour lui une potentielle victoire d’étape. Il est une pièce importante de notre équipe. »

Après plus d’une décennie dans les pelotons, Guillaume Boivin était évidemment ravi.

« C’est un rêve devenu réalité d’être au Tour de France. C’est l’objectif de chaque cycliste professionnel. Tout le travail acharné paie enfin. Mon objectif sera de protéger nos coureurs avec des visées au général. Il y a plusieurs opportunités de victoires d’étapes pour nous dans la première semaine. Chaque grand Tour est stressant dans la première semaine, mais on me dit que c’est encore plus échevelé au Tour de France. Je devrai donc me concentrer à aider mes équipiers à traverser la première semaine. On verra pour la suite. »

Boivin a déjà pris le départ du Tour d'Espagne et du Tour d'Italie, deux autres grands tours.

Le Tour de France commence le 26 juin à Brest pour se terminer le 18 juillet, sur les Champs-Élysées.

Par ailleurs, le Québec sera aussi représenté par Hugo Houle qui défendra les couleurs d'Astana-Premier Tech.