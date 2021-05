(Stradella, Italie) L’Italien Alberto Bettiol a lancé son attaque au moment opportun et enlevé les honneurs de la 18e étape du Tour d’Italie, jeudi, signant du même coup sa première victoire d’étape dans une épreuve majeure.

Associated Press

Egan Bernal a cependant conservé son maillot rose de meneur, à l’issue de la plus longue étape du Tour d’Italie.

Bettiol, qui porte les couleurs de l’équipe EF Education – Nippo, s’était forgé une telle avance qu’il a même eu le temps de se relever sur son vélo et de lever les bras vers le ciel à quelques reprises pour saluer les spectateurs en bordure de route, alors que ceux-ci l’encourageaient de plus en plus à l’approche du fil d’arrivée.

L’étape de 231 km entre Rovereto et Stradella s’est essentiellement déroulée sur le plat, mais elle s’est conclue avec quelques « bosses » dans les vignobles de Pavia.

Rémi Cavagna semblait en voie de s’adjuger la victoire après avoir lancé une attaque à l’approche du col de quatrième catégorie Castana, le franchissant avec un coussin de 28 secondes. Bettiol s’est toutefois lancé à la poursuite du champion français du contre-la-montre et l’a éventuellement dépassé à sept kilomètres de l’arrivée.

Simone Consonni a mené le reste de l’échappée, à 17 secondes de Bettiol. Nicolas Roche a complété le balayage du podium de l’étape par des cyclistes italiens.

Bernal a franchi le fil d’arrivée au cœur du peloton principal, à plus de 23 minutes du vainqueur. Le champion du Tour de France en 2019 dispose d’une avance de deux minutes et 21 secondes devant Damiano Caruso, et de 3 : 23 sur le détenteur de la troisième place, Simon Yates.

Le Québécois Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) a terminé en 79e place, dans le même groupe que Bernal, et il pointe au 119e échelon au cumulatif du Tour d’Italie.

La 19e étape qui aura lieu vendredi a été modifiée afin de court-circuiter le col de Mattarone, où la gondole d’un téléphérique s’est décrochée et a provoqué la mort de 14 personnes dimanche dernier.

Le nouveau parcours, légèrement plus court, inclut néanmoins l’ascension de trois cols, dont un hors-catégorie menant au fil d’arrivée de cette étape de 166 km reliant Abbiategrasso à l’Alpe di Mera.

Le Giro se terminera dimanche à Milan, avec la présentation d’un contre-la-montre individuel.