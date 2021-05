Visiblement encore en forme après sa deuxième place obtenue au classement général du Tour du Rwanda, James Piccoli a été le troisième à franchir la ligne d’arrivée de la troisième étape du Tour d’Andalousie, jeudi, à Villarrodrigo.

Sportcom

« [Faire partie de l’échappée], ce n’était pas le plan original, mais je me sentais bien et je savais que ça ne coûterait pas beaucoup plus cher être dans l’échappée que dans le peloton parce que c’était vraiment une étape avec beaucoup de dénivelé et des routes très difficiles », a analysé celui qui termine à six secondes du gagnant, le Colombien Miguel Angel Lopez (Movistar), au terme des 177 kilomètres.

« Je me sentais assez bien dans le final, sauf que j’avais dépensé beaucoup d’énergie pour arriver dans l’échappée, alors j’en manquais un peu au sprint. Mais bon, le podium aujourd’hui [jeudi] est quand même un podium de qualité, alors je ne suis pas trop déçu de cette troisième place. »

Grâce à cette performance, Piccoli grimpe de 19 rangs au classement général provisoire et occupe dorénavant la sixième place, à 1 minute et 50 secondes d’Angel Lopez qui détient le maillot de meneur. Avec deux étapes à faire, le Québécois ne s’attend pas à de grands écarts au classement général.

Aux dires du principal intéressé, le top 3 aurait pu être accessible sans un incident survenu mardi. Il avait alors été pris derrière une chute survenue à 500 mètres de la ligne d’arrivée. Comme la portion finale de l’étape comptait une montée, la règle des écarts stoppés en cas de chute dans les trois derniers kilomètres d’une course n’était pas en vigueur.

« Sans la malchance de la première journée, je serais troisième au général. J’ai perdu environ une minute avant de remonter sur mon vélo. Ça fait partie de la game », a conclu Piccoli.

La quatrième étape du Tour d’Andalousie sera disputée vendredi.

Victoire italienne au Giro

Le sprint pour la victoire de la 12e étape du Tour d’Italie s’est joué entre les deux derniers survivants de l’échappée du jour et c’est l’Italien Andrea Vendrame (AG2R Citroën) qui s’est imposé au sprint devant l’Australien Chris Hamilton (DSM).

Aucun équipier d’Antoine Duchesne chez Groupama-FDJ ne faisait partie du groupe de 14 coureurs qui a pris la fuite sur les 212 kilomètres entre Sienne et Bagno di Romagna alors que les averses ont ponctué la journée, ce qui a rendu les descentes glissantes, obligeant les cyclistes à jouer de prudence.

Duchesne termine 121e avec un groupe de 55 coureurs à un peu plus de 26 minutes du vainqueur.

Aucun changement à signaler au classement général provisoire toujours mené par le Colombien Egan Bernal (INEOS-Grenadiers). Ce dernier détient toujours une avance de 45 secondes sur son plus proche poursuivant, le Russe Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech). L’athlète de Saguenay est 148e à près de 2 heures 20 minutes de Bernal. Son coéquipier le mieux placé est le Hongrois Attila Valter (+3 min 51 s), qui est 12e.

La 13e étape de ce Giro sera disputée sur un parcours plat de 198 kilomètres entre Ravenna et Verona, vendredi.

Tour de Burgos

Retour en Espagne, mais plus au nord, les Québécoises Olivia Baril (Massi-Tactic) et Karol-Ann Canuel (SD Worx) étaient de la première étape du Tour de Burgos, une épreuve de niveau World Tour dont le départ était donné à Villadiego.

L’Australienne Grace Brown (BikeExchange) a été la première à rallier l’arrivée à Sargentes de la Lora au terme des 100 kilomètres de cette course disputée sous la pluie. La coéquipière de Canuel, Niamh Fisher-Black, a bataillé au sprint et fini troisième du jour.

Baril (+1 minute et 43 secondes) et Canuel (+3 minutes et 47 secondes) se sont respectivement classées 44e et 64e.

L’action reprendra dans moins de 24 heures alors que les participantes franchiront 97 kilomètres entre Pedrosa de Valdeporres et Villarcayo.