Les dés sont jetés ! Le sort de Léandre Bouchard (Pivot Cycles-OTE) quant à sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo n’est plus entre ses mains. Dimanche, à la Coupe du monde de vélo de montagne de Nove Mesto, en République tchèque, le cycliste est revenu de l’arrière pour finir 19e rang (+5min 14 s).

mathieu Laberge

Sportcom

À cette dernière épreuve du processus de qualification olympique, ce résultat n’est pas suffisant pour lui permettre d’ajouter un troisième critère Priorité B (top-16), mais il l’est pour démontrer qu’il est le meilleur Canadien sur la scène internationale cette saison.

Le Britannique et aussi spécialiste de la route et du cyclocross Tom Pidcock a signé sa première victoire en Coupe du monde de vélo de montagne alors qu’il a devancé un autre athlète polyvalent, le Néerlandais Mathieu Van der Poel (+1 min), et le Suisse Mathias Flueckiger (+1 min 15 s).

L’Ontarien et rival de Bouchard dans la lutte à la seule place olympique disponible, Peter Disera, a été le deuxième meilleur Canadien, en 44e place (+7min 40 s).

« Je n’ai pas trop perdu de temps et ç’a bougé de façon fluide. Une fois dans ma course, je me suis mis en mode guerrier pour rester dans le moment présent, ne pas laisser un pouce à personne et être combatif », a reconnu Bouchard, qui a révélé qu’il s’était blessé au pouce droit la veille, à l’entraînement.

« J’avais une petite crainte, mais j’ai été ravi de constater qu’une fois la course commencée, j’étais à mon meilleur. Mon entraîneur Jude (Dufour) m’a dit : une fois dans la course, tu n’y penseras même pas. Je m’arrangeais pour avoir assez mal aux jambes et à ne pas me soucier de mon pouce. »

C’est au troisième tour que le futur gagnant est parti en solo en creusant rapidement un écart de 30 secondes. Il ne sera plus inquiété par la suite, manœuvrant parfaitement dans la montée technique, ce qui lui permettra d’augmenter son avance.

« Le parcours était défoncé et très boueux. Certaines sections, il fallait grimper à pied », a poursuivi l’Olympien des Jeux de Rio.

Deux athlètes pour une seule place

La période de qualification olympique en vélo de montagne est maintenant terminée. Léandre Bouchard et Peter Disera sont les Canadiens qui ont répondu au critère priorité B de Cyclisme Canada, soit de se classer dans le top-16 d’une Coupe du monde européenne en 2019 ou 2021. En 2019, Disera a décroché une sixième et une onzième place, alors que Bouchard en a épinglé une 14e.

Aux deux premières Coupes du monde de la saison, le cycliste d’Alma en a ajouté une 15e, dimanche dernier. En 2021, Disera a obtenu des 42e et 44e places.

« Cette semaine, ça démontre que je suis capable de répéter une performance, que j’ai un très bon niveau de forme en ce début de saison et que je peux performer sur demande, car ce sont les Coupes du monde qui comptent. »

Cyclisme Canada se garde une porte ouverte dans ses critères de sélection avec une clause de preuve de bonne forme, c’est-à-dire que les athlètes sélectionnés doivent être en mesure de répéter ou d’améliorer leur meilleur résultat du processus de qualification aux Jeux.

Et c’est ici où Bouchard croit qu’il pourrait se faufiler.

« À mon avis, Peter Disera ne démontre pas un niveau de forme comparable à celui du milieu de l’été 2019 lorsqu’il a fait ses critères et qu’il me surpassait. Là, je viens de refaire une 15e place en 2021. J’espère donc que Cyclisme Canada en tiendra compte et qu’ils vont favoriser ma candidature, mais je n’en ai pas la certitude. Ce qui est sûr, c’est que j’ai le sentiment du devoir accompli et que j’ai donné le meilleur de moi-même à ces deux occasions. Je suis extrêmement fier de moi et ce n’est plus entre mes mains. »

En matinée, Emily Batty (+6 min 20 s) a été la meilleure Canadienne du jour avec une 17e place de la course qui a été dominée par la jeune sensation française Loana Lecomte. Comme elle l’avait fait une semaine plus tôt à l’étape d’Albstadt (Allemagne), l’athlète de 21 ans a fait la loi et a remporté la course avec une confortable avance de 1 minute 39 secondes sur l’Américaine Haley Batten et l’Australienne Rebecca McConnell (+1 min 51 s).

Laurie Arseneault (Canyon Collective Factory Team), de Terrebonne, a fini en 53e place (+11 min 34 s), tandis que Cindy Montambault, de Val-David, a fini 76e (à 1 tour).

Autres résultats québécois

63- Marc-André Fortier (Pivot Cycles – OTE, +9 min 34 s)

93- Raphaël Auclair (Pivot Cycles – OTE, à 2 tours)

121- Alexandre Vialle (à 3 tours)

124- Raphaël Gagné (à 3 tours)

126- Félix Belhumeur (Pivot Cycles – OTE, à 3 tours)