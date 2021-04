PHOTO OLIVIER MATTHYS, ASSOCIATED PRESS

(Liege) Le Slovène Tadej Pogacar a dominé les Français Julian Alaphilippe et David Gaudu au sprint et il a remporté la course cycliste Liège-Bastogne-Liège, en Belgique, dimanche.

The Associated Press

Un groupe de cinq cyclistes, incluant l’Espagnol Alejandro Valverde et le Canadien Michael Woods, s’est détaché du peloton lors de l’ascension finale.

Valverde et Woods se sont classés quatrième et cinquième, respectivement.

Les cinq cyclistes ont franchi la distance de 259,1 km en 6 h 39 min 26 s.

Pogacar se trouvait en dernière place parmi le groupe en échappée lorsqu’il a amorcé son irrésistible poussée.