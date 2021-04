Et maintenant, place au Giro pour Antoine Duchesne

Thibaut Pinot a été le coéquipier d’Antoine Duchesne qui s’est mis en évidence, vendredi, à la dernière étape du Tour des Alpes qui a confirmé la victoire de Simon Yates (BikeExchange) au classement général. L’Autrichien Felix Groβschartner (Bora-hansgrohe) a remporté l’étape de 121 kilomètres en solo où Duchesne (Groupama-FDJ) a conclu en 86e place (+11 min 42 s), dans un groupe d’une trentaine de coureurs.

mathieu laberge

Sportcom

Pinot a été de l’échappée du jour pendant 75 kilomètres avant d’être largué à 20 kilomètres de l’arrivée dans la montée finale. Le Français n’a pas été le seul à subir ce sort, car personne n’a été en mesure de suivre le futur gagnant qui a pris la fuite seul en tête. Groβschartner a croisé le fil d’arrivée à Riva del Garda avec une trentaine de secondes d’avance sur ses plus proches poursuivants, l’Irlandais Nicolas Roche (DSM) et l’Italien Alessandro de Marchi (Israel Start-Up Nation).

« C’était encore un départ de course assez dur et rapide. Tout le monde s’est bien employé pour aller dans les coups et c’est Thibaut qui est sorti dans le bon dans une bosse au début », a relaté Antoine Duchesne.

Meneur au classement à l’aube de cette dernière étape, le Britannique Simon Yates n’a jamais été inquiété lors de cette journée. Sa 12e place (+40 secondes) lui a permis de conserver la tête et d’être couronné vainqueur de cette 45e édition du Tour des Alpes.

L’Espagnol Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) termine deuxième, à 58 secondes de Yates, alors que le Russe Aleksandr Vlasov (Astana Premier – Tech, +1 min 6 s) complète le podium.

Le Tour des Alpes était la dernière course du Québécois avant sa première participation au Tour d’Italie qui s’amorcera à Turin, le 8 mai prochain.

« Je finis bien et suis bien content d’avoir passé à travers cette semaine compliquée en montagne », a poursuivi Duchesne qui retournera maintenant chez lui, en Haute-Savoie.

« Les prochains jours seront de la récupération et ensuite quelques sorties d’intensité et d’endurance avant de quitter le 6 mai pour le Giro. »