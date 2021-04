Le Français Julian Alaphilippe a complété le parcours de 194 km en quatre heures, 36 minutes et 25 secondes.

PHOTO OLIVIER MATTHYS, ASSOCIATED PRESS

(Charleroi) Le Canadien Michael Woods a raté le podium de peu, se classant quatrième de l’épreuve cycliste de la Flèche wallonne, mercredi en Belgique.

Associated Press avec La Presse Canadienne

L’athlète de 34 ans d’Ottawa avait terminé troisième de cette même course l’an dernier. Il a aussi récolté une deuxième place lors de l’édition de 2018 de la course Liège-Bastogne-Liège qui, avec la Flèche wallonne et l’Amstel Gold Race, complète les classiques ardennaises.

Le Français Julian Alaphilippe s’est adjugé la troisième Flèche wallonne de sa carrière mercredi, après avoir surpris le champion du Tour d’Espagne, Primoz Roglic, dans la dernière montée vers le fil d’arrivée.

Roglic, qui a aussi terminé deuxième au classement du Tour de France, a attaqué l’intimidant mur de Huy à environ 350 mètres de l’arrivée. Le Slovène n’a toutefois pu repousser le Français âgé de 28 ans, qui avait aussi gagné cette classique d’un jour en 2018 et 2019.

Le cycliste de l’équipe Deceuninck-Quick Step a complété le parcours de 194 km en quatre heures, 36 minutes et 25 secondes. Roglic a fini avec le même temps qu’Alaphilippe, tandis que l’Espagnol Alejandro Valverde a complété le podium, six secondes derrière.

Woods (Israel Start-Up Nation) a abouti en quatrième place, à deux secondes supplémentaires. Après l’épreuve, l’Ottavien semblait déçu du résultat.

« J’ai un goût amer dans la bouche en ce moment parce que j’ai l’impression que j’aurais pu faire mieux que la quatrième place aujourd’hui », a-t-il confié au site internet de son équipe.

« C’était frustrant, parce que l’équipe m’a très bien épaulé aujourd’hui. Krists (Neilands, son coéquipier) m’a placé en très bonne position, mais j’ai choisi de ne pas le suivre vers la fin de l’épreuve parce que j’ai cru qu’il serait préférable de demeurer dans le peloton et d’observer ce que ferait Roglic », a poursuivi le Canadien.

Alaphilippe a soulevé son doigt vers le ciel après avoir réalisé qu’il avait battu Roglic au fil d’arrivée de la 85e édition de cette prestigieuse course cycliste.

Les Québécois Hugo Houle (Astana), James Piccoli (Israel Start-Up Nation) et Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) ont fini 127e, 133e et 137e, respectivement.

Woods et ses coéquipiers comptent maintenant participer à la Classique Liège-Bastogne-Liège, dimanche.

« Je suis fier de ma condition physique, je suis fier de l’équipe et nous avons tous hâte à Liège-Bastogne-Liège. […] Aucun Canadien n’a jamais gagné un monument, mais je crois que j’aurai une belle opportunité de réussir l’exploit à cause de ma condition physique actuelle », a-t-il résumé.

La COVID-19 s’invite au départ

Peu de temps avant le départ, le vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, a indiqué qu’il ne participerait pas à la Flèche wallonne après que son équipe, UAE Team Emirates, se soit retirée de la classique d’une journée en raison de deux tests positifs au coronavirus, même si ses membres ont été vaccinés.

L’équipe a indiqué que le cycliste Diego Ulissi ainsi qu’un membre du personnel dont l’identité n’a pas été divulguée ont subi un test positif à leur arrivée en Belgique, dimanche. Les deux avaient subi des tests négatifs avant ce test et en ont subi d’autres depuis.

Par communiqué, l’équipe a exprimé sa frustration par rapport à la règle, ajoutant qu’elle la comprenait toutefois.

L’équipe a reçu le vaccin chinois de Sinopharm en janvier, pendant un camp d’entraînement aux Émirats arabes unis.

UAE Team Emirates conduira maintenant plus de tests afin d’obtenir le feu vert pour participer à la course Liège-Bastogne-Liège, dimanche.

Canuel finit 41e

Chez les dames, la Québécoise Karol-Ann Canuel (SD Worx) s’est contentée du 41e rang, à un peu plus de cinq minutes de l’éventuelle gagnante.

La championne du monde, Anna van der Breggen, a triomphé pour la septième fois de suite après avoir remporté son duel contre Kasia Niewiadoma lors de l’ascension finale.

« Ç’a été très difficile. Je suis très satisfaite d’avoir pu finir ça en force », a évoqué la Hollandaise âgée de 31 ans.

L’Italienne Elisa Longo Borghini a fini troisième, à cinq secondes de van der Breggen.

Les Canadiennes Alison Jackson et Sara Poidevin ont abouti aux 48e et 83e échelons, dans l’ordre.

La Flèche wallonne de l’an dernier avait été repoussée à septembre à cause de la pandémie.