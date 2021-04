Nickolas Zukowsky a une fois de plus joué son rôle d’équipier à merveille, mardi, lors de la troisième étape du Tour de Turquie. Le Québécois qui porte les couleurs de la formation Rally a puisé dans ses réserves en toute fin de course pour aider son coéquipier néerlandais Arvid de Kleijn à remonter le peloton et terminer septième.

Sportcom

« Dans les derniers kilomètres de la course, il y avait deux virages importants et nous nous sommes un peu fait prendre. Nous étions mal placés et ça m’a coûté cher en énergie. J’ai donné tout ce que j’avais pour placer Arvid (de Kleijn) du mieux que je le pouvais pour le sprint final », a raconté Zukowsky à l’issue de la course.

Quelques instants plus tard, de Kleijn s’est de nouveau retrouvé au cœur d’un sprint massif remporté par le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep). L’ex-champion du monde est sorti des blocs avec 150 mètres à faire pour devancer le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et le Polonais Stanislaw Aniolkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB) au fil d’arrivée, signant ainsi une deuxième victoire de suite.

« Les profils des étapes disputées jusqu’à maintenant priorisent les sprinteurs et c’est une bonne nouvelle pour notre équipe. Arvid n’a pas pu gagner aujourd’hui (mardi), mais c’est le genre de course qui l’avantage pour le classement parce qu’il est super rapide et très en forme présentement », a poursuivi Zukowsky, 163e du jour (+24 secondes).

Le cycliste de Sainte-Lucie-des-Laurentides est également revenu sur la performance de son coéquipier Pier-André Côté, avec qui il continue de développer une chimie. Particulièrement lorsque vient le temps de prendre les choses en main en fin de journée.

« Nous travaillons bien ensemble et nous voulons toujours nous améliorer. Nous formons un bon trio avec Arvid depuis le début de la compétition et nous sommes bien contents de notre travail. Ce n’est pas encore parfait, mais on se tire plutôt bien d’affaire jusqu’à présent. »

Au final, Côté s’est classé 76e de cette étape, complétant le parcours de 212,6 kilomètres dans le même temps que le vainqueur.

Au classement général provisoire, Cavendish détient une avance de 8 secondes sur Philipsen en vertu de la bonification de temps de ses deux victoires. Arvid de Kleijn (+10 secondes) pointe quant à lui au troisième rang.

La quatrième étape du Tour de Turquie aura lieu mercredi et tout porte à croire que la victoire se jouera encore une fois au sprint. Chose certaine, Zukowsky sera prêt pour l’occasion, peu importe le défi qui attend ses coéquipiers et lui.

« C’est super motivant présentement ! Arvid a démontré qu’il peut gagner et c’est pour ça que je donne tout ce que j’ai. Je veux qu’il ait toutes les chances de son côté dans le final et je vais faire tout en mon possible pour aider l’équipe. »