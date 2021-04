(Toronto) Le Montréalais James Piccoli a été contraint d’abandonner à la suite d’une chute survenue pendant la quatrième étape du Tour du Pays basque, jeudi.

La Presse Canadienne

Piccoli, un cycliste âgé de 29 ans de l’équipe Israel Start-Up Nation, a visité le bitume alors qu’il négociait une pente descendante. Il a été quitte pour une contusion à une main.

Son coéquipier chez Israel Start-Up Nation, Michael Woods, a pris la même décision que Piccoli après avoir été impliqué dans un accident vers la fin de la troisième étape la veille.

L’Ottavien âgé de 34 ans a été victime de sévères contusions à la main gauche et à une épaule, mercredi.

Woods a indiqué qu’il avait pris la décision de se retirer afin de préserver ses chances de participer aux classiques d’un jour qui se dérouleront dans les Ardennes, en Belgique, plus tard ce mois-ci.

« Ma main est assez enflée en ce moment, tout comme mon cou, a expliqué Woods. Je crois que ce serait risqué de poursuivre la course, et pour les Ardennes. Mais je serai de retour. Je me sentirai mieux dans quelques jours, et je serai prêt pour les Ardennes. »