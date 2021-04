Cyclisme

Dylan Van Baarle s’illustre en solo, autre sortie difficile pour Hugo Houle

Le Néerlandais Dylan Van Baarle n’a laissé que des miettes à ses adversaires, mercredi, lors de la 76e édition de la semi-classique belge À travers la Flandre. Le membre de la formation INEOS Grenadiers a filé en solo sur plus de 53 kilomètres pour l’emporter avec 26 secondes d’avance sur ses plus proches poursuivants. Pendant ce temps derrière, Hugo Houle peinait à franchir la distance de 184 kilomètres entre Roeselare et Waregem.