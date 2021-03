Cyclisme

Tour de Catalogne

Antoine Duchesne dans une échappée pendant plus de 160 km

Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) a fait partie de la longue échappée du jour qui a tenu le coup pendant plus de 160 kilomètres à la sixième et avant-dernière étape du Tour de Catalogne, samedi. L’ancien champion du monde Peter Sagan (BORA-hansgrohe) s’est imposé au sprint sur le parcours de 194 kilomètres entre Tarragona et Mataró.