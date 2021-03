Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) a fait partie de la longue échappée du jour qui a tenu le coup pendant plus de 160 kilomètres à la sixième et avant-dernière étape du Tour de Catalogne, samedi. L’ancien champion du monde Peter Sagan (BORA-hansgrohe) s’est imposé au sprint sur le parcours de 194 kilomètres entre Tarragona et Mataró.

mathieu laberge

Sportcom

Photo : Twitter/Groupama-FDJAntoine Duchesne.

L’échappée du jour formée de Duchesne, Harold Tejada (Astana-Premier Tech), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) et Dmitry Strakhov (Gazprom-RusVelo) a pris naissance une dizaine de kilomètres après le départ et a pu creuser un écart allant jusqu’à 3 minutes et demie avant d’être avalée par le peloton à 22 kilomètres de la ligne d’arrivée.

« Ç’a roulé très vite ! » a mentionné d’emblée Duchesne.

Sérieusement, c’est fou comment ça roule vite. On a été à bloc pendant toute la [première] montée et après, Matej Mohoric a géré le tempo de l’échappée où nous avons roulé fort. Dans le final, nous avons vu que nous ne pouvions pas aller plus vite avec le peloton qui rentrait, alors nous n’avons pas trop insisté. Antoine Duchesne

Le Québécois a été le 130e (+4 min 35 s) à rallier l’arrivée. Nickolas Zukowsky (Rally) a pour sa part fini 127e, dans le même groupe que Duchesne.

Une fois le peloton regroupé, quelques attaques solos ont fusé, notamment de la part de Deceuninck-Quick Step, mais la table a été mise pour un sprint massif dans une légère montée. Exactement le type de terrain sur lequel excelle Sagan qui a signé sa première victoire de la saison.

Cette longue échappée a des allures de petite victoire pour Antoine Duchesne qui continue à retrouver sa forme depuis son opération à l’artère iliaque de la jambe gauche, il y a un peu moins de deux ans.

« C’est rare que notre équipe course comme ça et de plus, je n’ai pas été vraiment bon depuis deux ans, alors ça faisait longtemps que je ne m’étais pas placé dans ce genre de situation. Je suis donc quand même content et je sais que je ne suis pas encore à mon meilleur. J’en ai fait une cinquantaine d’échappées dans ma carrière et j’étais content de recommencer à être un acteur dans une course World Tour », a précisé le cycliste de Saguenay, ajoutant qu’il a battu ses records de puissances enregistrées sur une durée de quatre heures.

Le Tour de Catalogne se conclura dimanche à Barcelone.

Pendant ce temps, en Italie, à la cinquième et dernière étape de la Semaine internationale Coppi et Bartali (2.1), James Piccoli (Israel Start-Up Nation) a fini 43e de l’étape de 166 kilomètres, départ et arrivée à Forli. Le Danois Mikkel Frolich (Deceuninck-Quick Step) a devancé son compatriote Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) qui termine premier au classement général.

Le Montréalais termine le tour en 29e place (+5 min 38 s).