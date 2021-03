Les choses vont bon train pour le cycliste Antoine Duchesne, qui poursuit sa progression à son retour en selle. Pour la première fois depuis son opération subie en 2019, le membre de la formation Groupama-FDJ a complété une course contre-la-montre sans douleur au nerf sciatique, mardi, au Tour de Catalogne.

Sportcom

« Pour moi, déjà, c’était une bonne chose. Ensuite, je n’avais pas trop d’ambition pour ça (le contre-la-montre) », a partagé Duchesne, qui s’était fait opérer à l’artère iliaque de la jambe gauche en 2019. Sa saison dernière avait été écourtée après qu’il ait été atteint d’une mononucléose. « En ce moment, je fais mes meilleures performances depuis mon opération. Je ne suis toujours pas au niveau que je peux être, mais je suis à mon meilleur depuis longtemps », a-t-il ajouté.

Il terminera la journée au 128e rang, à 2 minutes 48 secondes du vainqueur Rohan Dennis de l’équipe INEOS Grenadiers. L’Australien a complété les 18,5 kilomètres de cette course présentée à Banyoles en 22 min 27 s, devant le Français Rémi Cavagna (+5 secondes) et le Portugais Joao Almeida (+28 secondes), tous deux de l’équipe Deceuninck – Quick Step.

Également de cette épreuve, le Québécois Nickolas Zukowksy (Rally) a pris le 106e rang (+2 minutes 19 secondes).

« Je suis plutôt satisfait de mon effort. Je me retrouve parmi les meilleurs au monde et la compétition est très très féroce. Il suffit de gagner quelques secondes pour monter de plusieurs positions », a souligné Zukowsky. L’athlète de Sainte-Lucie-des-Laurentides participe à sa première course d’une semaine au niveau World Tour.

« Un jour, j’espère pouvoir être un peu plus haut au classement et réussir à perfectionner mon contre-la-montre, une discipline que j’aime beaucoup. Pour le moment, je remplis mon bagage d’expérience et je vais essayer de m’améliorer d’ici quelques saisons. »

Les deux prochaines étapes de ce 100e Tour de Catalogne représenteront de gros défis dans les montagnes pour les cyclistes. Mercredi, ils devront parcourir 203 kilomètres sur un parcours qui se terminera avec une importante montée vers la station de Vallter 2000.

« Personnellement, je vais aider du mieux que je peux mes coéquipiers qui peuvent réussir un bon résultat. On a des coureurs qui pourraient bien faire sur de grosses étapes comme celles-là. J’aimerais bien être opportuniste et prendre l’échappée pour être représenté devant », a conclu Zukowsky.

Une 78e place pour James Piccoli

James Piccoli s’est classé 78e lors de la première étape de 98 kilomètres de la Semaine internationale Coppi et Bartali, en Italie. Le Montréalais a affiché un temps de 2 h 19 min 5 s, soit le même temps que le vainqueur, l’Italien Jakub Mareczko (Vini Zabù).

Mareczko a été le plus rapide au sprint en devançant le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck – Quick Step) et l’Allemand Marius Mayrhofer (Team DSM).

Les coureurs reprendront l’action mercredi à l’occasion d’une course contre-la-montre de 14 kilomètres, à Gatteo.