L’échappée du jour a tenu le coup jusqu’au bout lundi, à la sixième étape de Tirreno-Adriatico. C’est le Danois Mads Würtz Schmidt, coéquipier de Guillaume Boivin chez Israel Start-Up Nation, qui s’est imposé devant les cinq autres fugitifs au terme des 169 kilomètres disputés entre Castelraimondo et Lido di Fermo.

Sportcom

Il s’agit d’une première victoire pro pour le Danois et Boivin, qui a fini 100e et dans le peloton, était radieux en entrevue d’après course.

« Nous devions arriver ici avec Dan Martin et Michael Woods et les deux n’ont pas pu venir à cause de problèmes de santé, mais nous avons réussi à faire une belle semaine, car nous nous sommes bien battus. Et là, aujourd’hui (lundi), c’est fantastique ! Nous sommes vraiment contents et Mads a été vraiment costaud ! Je suis content pour lui et c’est une très belle victoire », a commenté le Québécois qui avait fait partie d’une longue échappée vendredi dernier, laquelle avait été reprise à moins de 3 kilomètres de l’arrivée.

Au sprint du petit groupe, le futur gagnant n’a pas eu trop de peine à devancer les autres membres de l’échappée.

« Mads, c’est un costaud. À son palmarès, il a des titres de champion du monde junior et U23 au contre-la-montre. Tu ne gagnes pas ça par chance. C’est un gros talent et ce n’était qu’une question de temps avant qu’il gagne. […] Cette victoire, c’est lui qui est allé la chercher et tout le mérite lui revient. Ce qu’on ne voit pas à la télé, c’est que ça se bat pendant une heure et chacun tente sa chance pour être dans l’échappée. Je suis juste vraiment content qu’un chum ait eu un beau succès comme ça. Les échappées, ça ne marche pas souvent, mais quand ça marche, c’est vraiment magique ! »

La réaction de la directrice sportive Cherie Pridham qui criait sa joie dans la voiture d’équipe a déjà commencé à faire le tour des médias sociaux.

« Elle est notre porte-bonheur, car c’est elle qui était là quand Sep Vanmarcke a fait troisième au Omloop Nieuwsblad. Elle devra être avec nous dans le plus de courses possible ! »

Nouveau rôle pour Hugo Houle

Hugo Houle (Astrana-Premier Tech) a pour une première fois été protégé par son coéquipier Jakob Fuglsang, pour qui il travaille habituellement. Le cycliste de Sainte-Perpétue voit plus son nouveau rôle comme une motivation que comme une pression supplémentaire.

« Il a été devant moi toute la journée pour me garder en sécurité. Ça m’a été d’une grande aide et pour lui, c’était une façon de me remercier que je prenne soin de lui en temps normal », a expliqué celui qui a fini dans le peloton principal, au 22e rang, et qui a conservé sa 13e place au classement général, à plus de 11 minutes du meneur, le Slovène Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates).

En fin d’entrevue, Guillaume Boivin a insisté auprès de Sportcom pour commenter les prestations d’Hugo Houle.

« La course qu’Hugo a faite, c’est vraiment impressionnant. Je lui ai parlé et je ne sais pas à quel point les gens le réalisent, mais où il est au classement général dans une course comme ici, c’est exceptionnel. Il est vraiment costaud. Il n’est pas mon coéquipier, mais c’est mon chum depuis tellement d’années que je suis content et fier de lui ! C’est tellement dur d’avoir du succès dans ce sport-là. Quand des amis ont du succès, il faut le souligner. »

Informé des propos de son ami, Houle est demeuré modeste, comme à son habitude.

« Être reconnu par ses pairs, c’est pour moi la plus belle récompense et c’est ce qui est le plus important. Guillaume sait très bien c’est quoi courir à notre niveau et les sacrifices qu’il faut faire. Ça fait douze ans que je ne suis pas au Canada pendant toute l’année et où je m’investis à 100 %. Dans le final aujourd’hui, Guillaume est passé à côté de moi. Il m’a dit de le suivre et ça m’a aidé à rester en sécurité. Ça me fait chaud au cœur qu’un gars comme lui fasse ces commentaires. »

Un court contre-la-montre de 10 kilomètres conclura cette 56e édition de Tirreno-Adriatico mardi.