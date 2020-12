Vélo de montagne

Francis Morin : de cycliste à gestionnaire de haut niveau

Dans une épreuve de cross-country de vélo de montagne, on n’affronte pas que ses adversaires. On doit aussi se mesurer au parcours parsemé d’obstacles : sections abruptes, boue, pierres instables, conditions météo. Lorsqu’il était cycliste de haut niveau, Francis Morin savait déjà que cette expérience lui serait utile un jour. Celui qui est devenu directeur général du manufacturier québécois de vélos Devinci il y a quelques mois le constate encore plus aujourd’hui.