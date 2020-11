Quatre mois et demie après son grave accident de vélo, le Néerlandais Fabio Jakobsen est allé rouler avec sa compatriote la cycliste Delore Stougje.

(Paris) Le sprinteur néerlandais Fabio Jakobsen a annoncé mardi qu’il était pour la première fois remonté sur un vélo depuis sa chute gravissime lors du Tour de Pologne début août.

« Retour sur le vélo », « cela a été un sacré périple », a tweeté le Néerlandais de l’équipe Deceuninck-Quick Step, qui « remercie tous les spécialistes médicaux qui m’ont aidé sur le chemin ».

La gravité de la chute, provoquée le 5 août par un geste dangereux de son compatriote Dylan Groenewegen qui l’avait tassé dans les barrières lors d’un sprint en faux plat descendant, avait nécessité de plonger Jakobsen près de deux jours dans un coma artificiel, ainsi que cinq heures d’opération à la tête.

PHOTO TOMASZ MARKOWSKI, AP Le chute de Fabio Jakobsen a été provoquée le 5 août 2020 par un geste dangereux de son compatriote Dylan Groenewegen qui l’avait tassé dans les barrières lors d’un sprint en faux plat descendant lors d’une étape duTour de Pologne.

Le 8 octobre, le coureur de 24 ans avait dû subir une opération délicate du visage et de la bouche, au cours de laquelle un os du bassin avait été prélevé et placé sur ses mâchoires inférieure et supérieure.

Le 11 novembre, l’Union cycliste internationale (UCI) avait infligé à Groenewegen une suspension de neuf mois, sanction aussi lourde que l’émotion avait été forte.