PHOTO ALVARO BARRIENTOS, ASSOCIATED PRESS

(Moncalvillo) Le champion en titre, Primoz Roglic, a haussé la cadence pendant la montée finale en route vers la victoire lors de la huitième étape du Tour d’Espagne mercredi, s’approchant du même coup du meneur au classement général, Richard Carapaz.

The Associated Press

Roglic a devancé Carapaz par 13 secondes lors de l’étape de 164 km qui a relié Logrono à Alto de Moncalvillo. Le cycliste de l’équipe Jumbo-Visma est ainsi passé du quatrième au deuxième rang au classement cumulatif, à 13 secondes seulement de Carapaz, un cycliste de l’équipe Ineos.

Dan Martin, de l’équipe Israël Start-Up Nation, a pris la troisième place de l’étape et se trouve également en troisième position du classement cumulatif à 28 secondes de la tête.

Pour sa part, Micheal Woods (EF Pro Cycling), d’Ottawa, a terminé au 20e échelon, à 3:23 de Roglic, tandis que le Montréalais James Piccoli a franchi le fil d’arrivée en 120e place. Au cumulatif, Woods, qui a remporté la septième étape la veille, est maintenant 38e, tandis que Piccoli est 116e.

Jeudi, les cyclistes rouleront pendant 157 km sur le plat, une étape qui favorisera les sprinters.

La Vuelta doit composer avec des restrictions sanitaires strictes, l’Espagne étant confrontée à une hausse vertigineuse du nombre de cas de coronavirus. La course avait d’ailleurs été reportée un peu plus tôt cette année à cause de la pandémie de COVID-19.