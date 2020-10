(Montréal) Le champion en titre Primoz Roglic a attaqué dans le dernier kilomètre après une montée difficile pour enlever la première étape de la Vuelta espagnole.

The Associated Press

Roglic, de l’équipe Jumbo-Visma qui a perdu il y a quelques semaines le Tour de France lors de l’avant-dernière étape, n’a jamais été défié sur la ligne après s’être séparé d’un petit groupe de coureurs qui étaient en tête dans les derniers kilomètres.

Richard Carapaz a terminé deuxième, devant Dan Martin.

Le double champion Chris Froome, à son dernier Grand Tour avec l’équipe Ineos avant de rejoindre l’équipe Israël Start-Up Nation la saison prochaine, a eu du mal à suivre le rythme de ses coéquipiers vers la fin.

Le Montréalais James Piccoli, coéquipier du chef de file Martin chez Israël Start-Up Nation, s’est classé 94e à plus de 15 minutes du vainqueur.

Il a parfois plu et fait froid tout au long de l’étape de 173 kilomètres d’Irún et de plus de trois sommets de 3e catégorie jusqu’au sommet de catégorie 1 à Arrate.

Daniel Martinez et quelques autres coureurs ont chuté à moins de 100 kilomètres de l’arrivée, mais ils ont pu continuer.

La Vuelta se déroule dans un contexte de restrictions sanitaires strictes alors que l’Espagne a récemment enregistré une augmentation des cas de coronavirus. La course était initialement prévue pour la fin août et début septembre, mais a été reportée en raison de la pandémie. Elle se déroule au moment même où le Giro d’Italia entre dans sa phase finale. Le Giro et le Tour de France ont également été repoussés.

La deuxième étape, mercredi, emmènera les coureurs sur un parcours de 151 kilomètres de Pampelune à Lekunberri.