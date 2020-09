(Huy) Le Canadien Michael Woods a terminé au troisième rang de la Flèche wallonne, mercredi, une épreuve cycliste qui a été remportée par le Suisse Marc Hirschi.

La Presse Canadienne

Woods, d’Ottawa, a complété la course sur route de 202 km en quatre heures, 49 minutes et 17 secondes. Le cycliste de l’équipe EF Pro Cycling s’est retrouvé dans le groupe de tête pour le sprint final, en compagnie de cinq adversaires.

Hirschi l’a cependant devancé d’une longueur de vélo au fil d’arrivée, tandis que le Français Benoît Cosnefroy l’a coiffé de justesse pour la deuxième place.

« C’est tout simplement brutal, a dit Hirschi de la dernière ascension menant au fil d’arrivée. Vous devez être fort mentalement pour faire fi de la douleur. »

Houle à 18 secondes du vainqueur

Pour sa part, Houle, de Sainte-Perpétue, a terminé au 20e rang, dans un groupe à 18 secondes du vainqueur. Le Montréalais James Piccoli a abouti au 65e rang, à 1:54.

Hirschi ajoute donc cette première victoire en classique à sa médaille de bronze des Championnats du monde acquise dimanche dans la course sur route et à sa performance impressionnante au dernier Tour de France. Il a gagné une étape de la Grande Boucle en plus d’être une menace constante dans les échappées. On lui a d’ailleurs décerné le prix du cycliste le plus combattif de la compétition.

Plus tôt mercredi, la championne du monde Anna van der Breggen a remporté le volet féminin après s’être démarquée du peloton principal dans les derniers mètres de l’épreuve qui culminait au mur de Huy.

Quatre jours après avoir décroché le maillot arc-en-ciel remis à la championne du monde, Van der Breggen a été en mesure de riposter à une attaque de Demi Vollering lors de la montée abrupte vers le fil d’arrivée. Vollering a explosé dans la pente, et Van der Breggen a remporté son duel au sprint contre Cecilie Uttrup-Ludwig.

Vollering a tout de même complété le podium.

« Je pense que ça a été la course la plus serrée de toutes ces années. Elle représente beaucoup ; a mes yeux, a déclaré Van der Breggen. La finale est extrêmement difficile. De remporter la course une sixième fois, c’est fou. »

Karol-Ann Canuel 53e

La meilleure cycliste canadienne fut Alison Jackson, de Vermilion, en Alberta, en vertu de sa 40e place, à 6:52 de Van der Breggen. Ses compatriotes Leah Kirchmann, de Winnipeg, et Karol-Ann Canuel, d’Amos, ont suivi aux 44e et 53e échelons, respectivement.

Van der Breggen, qui avait aussi remporté la course sur route aux Jeux olympiques de Rio en 2016, a réussi un rare balayage des épreuves dans la catégorie élite la semaine dernière aux Mondiaux d’Imola, après avoir triomphé lors de la course sur route et le contre-la-montre individuel.

La Flèche wallonne, qui se déroule habituellement au printemps, a été repoussée en septembre en raison de la pandémie de coronavirus qui a interrompu la saison de cyclisme sur route pendant quelques mois plus tôt cette année.

– Avec l’Associated Press