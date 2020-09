(Villard-De-Lans) L’Allemand Lennard Kämna a remporté la première étape alpine du Tour de France, mardi, après s’être détaché d’un groupe en échappée vers Villard-de-Lans.

Le cycliste de 24 ans, membre de l’équipe Bora-hansgrohe, a lancé son attaque décisive dans l’avant-dernière montée pour s’échapper de Julian Alaphilippe, Richard Carapaz et Sébastien Reichenbach, trois rivaux au palmarès relevé.

Les favoris au classement général, dont le détenteur du maillot jaune, Primoz Roglic, ont conclu dans le peloton à quelque 15 minutes derrière Kämna, qui ne représente pas une menace pour eux.

Hugo Houle 49e au classement général

Le Québécois Hugo Houle a conclu en 57e place, à plus de 19 minutes du vainqueur. Il est au 49e rang du classement général après 16 étapes.

Kämna faisait partie d’un groupe de 15 cyclistes qui s’est détaché du peloton très tôt dans le trajet de 164 km. Parmi eux, le Français Quentin Pacher a aussi tenté une échappée en solo, mais ses efforts ont rapidement été anéantis alors qu’il a été rapidement rejoint par Alaphilippe, Carapaz, Reichenbach et Kämna.

Carapaz, vainqueur du Tour d’Italie, a fait craquer Alaphilippe et Reichenbach avec quelques attaques incisives, mais n’a pas trouvé de réponse quand Kämna a lancé la sienne.

L’Allemand a été le plus rapide sur le plat pour signer sa plus importante victoire en carrière.

Au classement général, Roglic est toujours le meneur avec une avance de 40 secondes devant Tadej Pogacar. Rigoberto Uran est troisième, à 1:34.

Complet au départ

Les 156 coureurs toujours en lice au Tour de France ont été autorisés à prendre le départ de cette 16e étape après la dernière ronde de tests de détection de la COVID-19.

Les 785 tests menés dimanche et lundi auprès des cyclistes et des membres du personnel des 22 équipes ont obtenu des résultats négatifs, ont annoncé les organisateurs de la Grande Boucle et les officiels de l’Union cycliste internationale.

Aucun cycliste n’a subi un test positif depuis le début de la course à Nice, le 29 août. La dernière séance de test, menée lors de la deuxième journée de repos du Tour, était la quatrième depuis le début de la compétition. Il s’agissait aussi de la dernière avant que le peloton n’atteigne les Champs-Élysées, dimanche.

Au risque d’être annulé en raison de la pandémie, le Tour a plutôt été déplacé de sa date habituelle en juillet jusqu’à la fin de l’été et est couru en respectant de stricts protocoles sanitaires. Quiconque subit un test positif est immédiatement exclu de la course — même le directeur du tournoi, Christian Prudhomme, exclu de la bulle la semaine dernière — et toute équipe qui subirait deux tests positifs ou plus sur une période de sept jours devra abandonner.

Classement de la 16e étape du Tour de France

1. Lennard Kämna (GER/BOR) les 164,0 km en 4 h 12 : 52.

(moyenne : 39,0 km/h)

2. Richard Carapaz (ECU/INE) à 1 : 27.

3. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 1 : 56.

4. Pavel Sivakov (RUS/INE) 2 : 34.

5. Simon Geschke (GER/CCC) 2 : 35.

6. Warren Barguil (FRA/ARK) 2 : 37.

7. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 2 : 41.

8. Nicolas Roche (IRL/SUN) 2 : 47.

9. Quentin Pacher (FRA/VCC) 2 : 51.

10. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 2 : 54.

11. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 5 : 12.

12. Carlos Verona (ESP/MOV) 5 : 15.

13. Pierre Rolland (FRA/VCC) 5 : 18.

14. Matteo Trentin (ITA/CCC) 6 : 11.

15. Imanol Erviti (ESP/MOV) 6 : 11.

16. Andrey Amador (CRC/INE) 6 : 11.

17. Romain Sicard (FRA/TDE) 10 : 46.

18. Winner Anacona (COL/ARK) 10 : 46.

19. Casper Pedersen (DEN/SUN) 16 : 09.

20. Miguel Ángel López (COL/AST) 16 : 48.

21. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 16 : 48.

22. Primož Roglic (SLO/JUM) 16 : 48.

23. Richie Porte (AUS/TRE) 16 : 48.

24. Mikel Landa (ESP/BAH) 16 : 48.

25. Enric Mas (ESP/MOV) 16 : 48.

26. Adam Yates (GBR/MIT) 16 : 48.

27. Rigoberto Uran (COL/EF1) 16 : 48.

28. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 16 : 48.

29. Guillaume Martin (FRA/COF) 16 : 48.

30. Tom Dumoulin (NED/JUM) 16 : 55.

31. Damiano Caruso (ITA/BAH) 16 : 55.

32. Daniel Martínez (COL/EF1) 16 : 59.

33. Wout van Aert (BEL/JUM) 17 : 17.

34. Sepp Kuss (USA/JUM) 17 : 17.

35. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 17 : 19.

36. Nairo Quintana (COL/ARK) 17 : 23.

37. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 17 : 23.

38. Marc Soler (ESP/MOV) 17 : 23.

39. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 17 : 36.

40. Ben Hermans (BEL/ICA) 17 : 36.

41. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 17 : 45.

42. Stefan Kung (SUI/FDJ) 17 : 45.

43. Nicolas Edet (FRA/COF) 17 : 45.

44. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 17 : 45.

45. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 17 : 45.

46. Jan Polanc (SLO/UAE) 17 : 45.

47. Gorka Izagirre (ESP/AST) 17 : 45.

48. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 17 : 45.

49. Rudy Molard (FRA/FDJ) 17 : 45.

50. Felix Großschartner (AUT/BOR) 17 : 45.

51. Peio Bilbao (ESP/BAH) 17 : 45.

52. Niklas Eg (DEN/TRE) 18 : 05.

53. Dáyer Quintana (COL/ARK) 18 : 05.

54. Hugh Carthy (GBR/EF1) 18 : 18.

55. David De la Cruz (ESP/UAE) 18 : 41.

56. Wouter Poels (NED/BAH) 19 : 04.

57. Hugo Houle (CAN/AST) 19 : 32.

58. Matej Mohoric (SLO/BAH) 19 : 32.

59. Neilson Powless (USA/EF1) 19 : 32.

60. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 19 : 58.

61. Vegard Laengen (NOR/UAE) 20 : 09.

62. Daniel Oss (ITA/BOR) 20 : 14.

63. Dario Cataldo (ITA/MOV) 20 : 14.

64. George Bennett (NZL/JUM) 20 : 51.

65. Robert Gesink (NED/JUM) 21 : 44.

66. Mikel Nieve (ESP/MIT) 21 : 44.

67. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 21 : 44.

68. Cyril Gautier (FRA/VCC) 24 : 42.

69. Cyril Barthe (FRA/VCC) 24 : 42.

70. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 24 : 42.

71. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 24 : 42.

72. Bob Jungels (LUX/DEC) 24 : 42.

73. Dylan van Baarle (NED/INE) 24 : 42.

74. Michael Schär (SUI/CCC) 24 : 42.

75. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 24 : 42.

76. Esteban Chaves (COL/MIT) 24 : 42.

77. Nelson Oliveira (POR/MOV) 24 : 42.

78. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 24 : 42.

79. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 24 : 42.

80. Jesus Herrada (ESP/COF) 24 : 42.

81. Nans Peters (FRA/ALM) 24 : 42.

82. Fabien Grellier (FRA/TDE) 24 : 42.

83. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 25 : 17.

84. Marc Hirschi (SUI/SUN) 25 : 17.

85. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 25 : 23.

86. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 26 : 24.

87. Toms Skujinš (LAT/TRE) 26 : 24.

88. Mads Pedersen (DEN/TRE) 26 : 24.

89. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 27 : 27.

90. Krists Neilands (LAT/ICA) 27 : 27.

91. Nikias Arndt (GER/SUN) 27 : 27.

92. Nils Politt (GER/ICA) 27 : 27.

93. Clément Russo (FRA/ARK) 27 : 27.

94. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 27 : 27.

95. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 27 : 27.

96. Daryl Impey (RSA/MIT) 27 : 27.

97. Anthony Turgis (FRA/TDE) 27 : 27.

98. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 27 : 27.

99. Marco Marcato (ITA/UAE) 27 : 27.

100. Jack Bauer (NZL/MIT) 27 : 27.

101. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 27 : 27.

102. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 27 : 27.

103. Connor Swift (GBR/ARK) 27 : 27.

104. Guy Niv (ISR/ICA) 27 : 27.

105. Daniel Martin (IRL/ICA) 27 : 27.

106. Michael Valgren (DEN/DDT) 27 : 27.

107. Kévin Reza (FRA/VCC) 27 : 27.

108. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 27 : 27.

109. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 27 : 27.

110. Oliver Naesen (BEL/ALM) 27 : 27.

111. Tim Declercq (BEL/DEC) 27 : 27.

112. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 27 : 27.

113. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 27 : 27.

114. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 27 : 27.

115. Jens Debusschere (BEL/VCC) 27 : 27.

116. Marco Haller (AUT/BAH) 27 : 27.

117. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 27 : 27.

118. Max Walscheid (GER/DDT) 27 : 27.

119. André Greipel (GER/ICA) 27 : 27.

120. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 27 : 27.

121. Tony Martin (GER/JUM) 27 : 27.

122. Simone Consonni (ITA/COF) 27 : 27.

123. Omar Fraile (ESP/AST) 27 : 27.

124. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 27 : 27.

125. Peter Sagan (SVK/BOR) 27 : 27.

126. Elia Viviani (ITA/COF) 27 : 27.

127. Egan Bernal (COL/INE) 27 : 27.

128. Bryan Coquard (FRA/VCC) 27 : 27.

129. Harold Tejada (COL/AST) 27 : 27.

130. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 27 : 27.

131. Clément Venturini (FRA/ALM) 27 : 27.

132. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 27 : 27.

133. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 27 : 27.

134. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 27 : 27.

135. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 27 : 27.

136. Jonas Koch (GER/CCC) 27 : 27.

137. Jan Hirt (CZE/CCC) 27 : 27.

138. Luke Rowe (GBR/INE) 27 : 27.

139. Sam Bennett (IRL/DEC) 27 : 27.

140. Christophe Laporte (FRA/COF) 27 : 27.

141. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 27 : 27.

142. Michael Morkov (DEN/DEC) 27 : 27.

143. Luka Mezgec (SLO/MIT) 27 : 27.

144. Edward Theuns (BEL/TRE) 27 : 27.

145. Dries Devenyns (BEL/DEC) 27 : 27.

146. Amund Jansen (NOR/JUM) 27 : 27.

147. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 27 : 49.

148. Michael Gogl (AUT/DDT) 27 : 49.

149. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 28 : 08.

150. Cees Bol (NED/SUN) 28 : 08.

151. Caleb Ewan (AUS/LOT) 30 : 52.

152. Roger Kluge (GER/LOT) 30 : 52.

153. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 30 : 52.

154. Frederik Frison (BEL/LOT) 30 : 52.

Hors-délais

Jérôme Cousin (FRA/TDE)

Abandon

David Gaudu (FRA/FDJ)

Classement général du Tour de France après la 16e étape

1. Primož Roglic (SLO/Jumbo) 70 h 06 : 47.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 40.

3. Rigoberto Uran (COL/EF1) 1 : 34.

4. Miguel Ángel López (COL/AST) 1 : 45.

5. Adam Yates (GBR/MIT) 2 : 03.

6. Richie Porte (AUS/TRE) 2 : 13.

7. Mikel Landa (ESP/BAH) 2 : 16.

8. Enric Mas (ESP/MOV) 3 : 15.

9. Tom Dumoulin (NED/JUM) 5 : 19.

10. Nairo Quintana (COL/ARK) 5 : 43.

11. Guillaume Martin (FRA/COF) 6 : 45.

12. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 6 : 52.

13. Damiano Caruso (ITA/BAH) 9 : 09.

14. Richard Carapaz (ECU/INE) 17 : 23.

15. Warren Barguil (FRA/ARK) 18 : 16.

16. Egan Bernal (COL/INE) 19 : 04.

17. Pierre Rolland (FRA/VCC) 30 : 03.

18. Sepp Kuss (USA/JUM) 35 : 06.

19. Peio Bilbao (ESP/BAH) 44 : 23.

20. Marc Soler (ESP/MOV) 58 : 58.

21. Carlos Verona (ESP/MOV) 1 h 01 : 58.

22. Gorka Izagirre (ESP/AST) 1 h 02 : 08.

23. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 1 h 03 : 47.

24. Esteban Chaves (COL/MIT) 1 h 05 : 01.

25. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 1 h 06 : 51.

26. Wout van Aert (BEL/JUM) 1 h 12 : 47.

27. George Bennett (NZL/JUM) 1 h 19 : 50.

28. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 1 h 20 : 27.

29. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 1 h 21 : 14.

30. Romain Sicard (FRA/TDE) 1 h 22 : 15.

31. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 1 h 23 : 44.

32. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 1 h 24 : 01.

33. Daniel Martínez (COL/EF1) 1 h 24 : 31.

34. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 1 h 27 : 43.

35. Lennard Kämna (GER/BOR) 1 h 32 : 06.

36. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1 h 32 : 26.

37. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 1 h 35 : 22.

38. Daniel Martin (IRL/ICA) 1 h 35 : 49.

39. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 1 h 36 : 13.

40. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 1 h 36 : 24.

41. Harold Tejada (COL/AST) 1 h 44 : 28.

42. Hugh Carthy (GBR/EF1) 1 h 50 : 00.

43. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 1 h 50 : 41.

44. Robert Gesink (NED/JUM) 1 h 50 : 55.

45. Jesus Herrada (ESP/COF) 1 h 51 : 36.

46. Bob Jungels (LUX/DEC) 1 h 52 : 01.

47. Rudy Molard (FRA/FDJ) 1 h 53 : 14.

48. Mikel Nieve (ESP/MIT) 1 h 53 : 37.

49. Hugo Houle (CAN/AST) 1 h 54 : 33.

50. Jan Polanc (SLO/UAE) 1 h 56 : 32.

51. Quentin Pacher (FRA/VCC) 1 h 58 : 06.

52. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 2 h : 32.

53. Stefan Kung (SUI/FDJ) 2 h : 57.

54. Nicolas Edet (FRA/COF) 2 h 01 : 50.

55. Neilson Powless (USA/EF1) 2 h 02 : 34.

56. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 2 h 05 : 07.

57. Niklas Eg (DEN/TRE) 2 h 08 : 39.

58. Simon Geschke (GER/CCC) 2 h 10 : 38.

59. Marc Hirschi (SUI/SUN) 2 h 15 : 14.

60. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 2 h 15 : 30.

61. Dylan van Baarle (NED/INE) 2 h 16 : 18.

62. Nelson Oliveira (POR/MOV) 2 h 16 : 23.

63. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 2 h 18 : 24.

64. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 2 h 20 : 08.

65. Nicolas Roche (IRL/SUN) 2 h 20 : 33.

66. Winner Anacona (COL/ARK) 2 h 28 : 41.

67. Oliver Naesen (BEL/ALM) 2 h 30 : 28.

68. Omar Fraile (ESP/AST) 2 h 31 : 58.

69. Felix Großschartner (AUT/BOR) 2 h 33 : 34.

70. Michael Valgren (DEN/DDT) 2 h 36 : 03.

71. Ben Hermans (BEL/ICA) 2 h 36 : 06.

72. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 2 h 38 : 08.

73. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 2 h 43 : 51.

74. Toms Skujinš (LAT/TRE) 2 h 48 : 11.

75. Cyril Gautier (FRA/VCC) 2 h 48 : 20.

76. Matteo Trentin (ITA/CCC) 2 h 48 : 58.

77. Dario Cataldo (ITA/MOV) 2 h 48 : 59.

78. Michael Schär (SUI/CCC) 2 h 50 : 53.

79. Nans Peters (FRA/ALM) 2 h 51 : 49.

80. Jan Hirt (CZE/CCC) 2 h 53 : 10.

81. Andrey Amador (CRC/INE) 2 h 53 : 20.

82. Imanol Erviti (ESP/MOV) 2 h 57 : 43.

83. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 2 h 58 : 24.

84. Matej Mohoric (SLO/BAH) 3 h 01 : 56.

85. Vegard Laengen (NOR/UAE) 3 h 04 : 11.

86. Peter Sagan (SVK/BOR) 3 h 06 : 47.

87. Jack Bauer (NZL/MIT) 3 h 08 : 19.

88. Krists Neilands (LAT/ICA) 3 h 09 : 18.

89. Pavel Sivakov (RUS/INE) 3 h 12 : 34.

90. David De la Cruz (ESP/UAE) 3 h 14 : 45.

91. Michael Gogl (AUT/DDT) 3 h 15 : 15.

92. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 3 h 16 : 49.

93. Luka Mezgec (SLO/MIT) 3 h 17 : 41.

94. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 3 h 18 : 12.

95. Dries Devenyns (BEL/DEC) 3 h 20 : 05.

96. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 3 h 20 : 16.

97. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 3 h 21 : 42.

98. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 3 h 22 : 29.

99. Dáyer Quintana (COL/ARK) 3 h 23 : 05.

100. Cyril Barthe (FRA/VCC) 3 h 25 : 37.

101. Daryl Impey (RSA/MIT) 3 h 25 : 40.

102. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 3 h 26 : 27.

103. Casper Pedersen (DEN/SUN) 3 h 29 : 26.

104. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 3 h 31 : 16.

105. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 3 h 32 : 29.

106. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 3 h 33 : 44.

107. Clément Venturini (FRA/ALM) 3 h 34 : 36.

108. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 3 h 35 : 49.

109. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 3 h 36 : 15.

110. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 3 h 37 : 43.

111. Daniel Oss (ITA/BOR) 3 h 39 : 07.

112. Marco Marcato (ITA/UAE) 3 h 39 : 42.

113. Christophe Laporte (FRA/COF) 3 h 39 : 52.

114. Simone Consonni (ITA/COF) 3 h 47 : 45.

115. Anthony Turgis (FRA/TDE) 3 h 50 : 35.

116. Connor Swift (GBR/ARK) 3 h 51 : 13.

117. Fabien Grellier (FRA/TDE) 3 h 53 : 23.

118. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 3 h 57 : 34.

119. Edward Theuns (BEL/TRE) 3 h 57 : 59.

120. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 3 h 58 : 13.

121. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 3 h 58 : 28.

122. Bryan Coquard (FRA/VCC) 4 h : 56.

123. Tony Martin (GER/JUM) 4 h 01 : 19.

124. Wouter Poels (NED/BAH) 4 h 04 : 44.

125. Nils Politt (GER/ICA) 4 h 04 : 59.

126. Tim Declercq (BEL/DEC) 4 h 05 : 32.

127. Jonas Koch (GER/CCC) 4 h 07 : 29.

128. Mads Pedersen (DEN/TRE) 4 h 07 : 43.

129. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 4 h 08 : 14.

130. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 4 h 08 : 31.

131. Amund Jansen (NOR/JUM) 4 h 09 : 56.

132. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 4 h 10 : 15.

133. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 4 h 12 : 24.

134. Nikias Arndt (GER/SUN) 4 h 13 : 46.

135. Luke Rowe (GBR/INE) 4 h 15 : 49.

136. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 4 h 17 : 03.

137. Michael Morkov (DEN/DEC) 4 h 17 : 24.

138. Kévin Reza (FRA/VCC) 4 h 18 : 45.

139. Jens Debusschere (BEL/VCC) 4 h 19 : 02.

140. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 4 h 19 : 42.

141. Elia Viviani (ITA/COF) 4 h 21 : 54.

142. Max Walscheid (GER/DDT) 4 h 22 : 24.

143. Clément Russo (FRA/ARK) 4 h 24 : 03.

144. Guy Niv (ISR/ICA) 4 h 24 : 51.

145. André Greipel (GER/ICA) 4 h 27 : 44.

146. Cees Bol (NED/SUN) 4 h 28 : 11.

147. Sam Bennett (IRL/DEC) 4 h 30 : 24.

148. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 4 h 31 : 06.

149. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 4 h 32 : 33.

150. Marco Haller (AUT/BAH) 4 h 34 : 37.

151. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 4 h 35 : 23.

152. Caleb Ewan (AUS/LOT) 4 h 40 : 16.

153. Frederik Frison (BEL/LOT) 4 h 49 : 31.

154. Roger Kluge (GER/LOT) 4 h 55 : 05.

