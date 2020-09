La Néerlandaise Marianne Vos, de l’équipe CCC, a remporté sa deuxième victoire d’étape au Giro Rosa 2020. Vos, triple championne du monde sur route, a signé la 27e victoire d’étape de sa carrière au Tour d’Italie féminin, mardi, au terme de la boucle de 110 kilomètres autour de Terracina. Karol-Ann Canuel (Boels-Dolmans) a fini 54e de la cinquième étape à 13 secondes du premier peloton.

Sportcom

La leader de Canuel, Anne Van Der Breggen, a pris le 18e rang, dans le même temps que la gagnante.

Pas de changement au classement général alors que la coéquipière de la Québécoise demeure au troisième rang à 2 minutes 3 secondes de la meneuse, la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott). Pour sa part, Canuel (+16 minutes 37 secondes) passe de la 42e à la 39e place.

Karol-Ann Canuel

Il s’agit de la seconde victoire de Mariane Vos au Giro Rosa.

« Les CCC ont fait le tempo dans la montée et cela a fait décrocher des sprinteuses. Il y a eu une autre cassure dans la deuxième montée de un kilomètre, mais après, c’est revenu et nous étions une cinquantaine pour finir ça au sprint », a expliqué la cycliste de Gatineau, ajoutant qu’elle avait de meilleures jambes que la veille en début d’étape.

« Tranquillement, je sens que la forme commence à revenir un peu, mais c’est une course où il est difficile de se démarquer. Toutes les grosses équipes se regardent et s’il y en a une de notre formation qui s’échappe, une de Trek et une de Canyon y vont aussi et tout le peloton va suivre. »

Invitée à commenter le palmarès des 27 victoires italiennes de Vos, Canuel voit en elle une athlète exceptionnelle.

« J’avoue que c’est assez impressionnant ! Et je ne penserais pas que ce sera battu. »

Mercredi, le peloton devra parcourir 97 kilomètres entre Torre del Greco et Nola dans le cadre de la sixième étape.