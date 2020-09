(Culoz) Mainmise de la Slovénie sur le Tour de France : Tadej Pogacar a battu au sprint Primoz Roglic, dimanche, à l’arrivée de la 15e étape au sommet du Grand Colombier, où le vainqueur sortant, le Colombien Egan Bernal, a perdu pied.

Agence France-Presse

Pogacar (UAE Emirates) s’est rapproché grâce aux bonifications à 40 secondes de Roglic (Jumbo) au classement général, à une semaine de l’arrivée à Paris.

PHOTO STEPHANE MAHE, REUTERS Primoz Roglic

Les deux Slovènes avaient déjà confisqué les deux premières places dans la seconde étape pyrénéenne, dimanche dernier à Laruns, déjà dans cet ordre.

Bernal, qui a lâché prise à 13 kilomètres de l’arrivée, a cédé plus de 6 minutes. Soit un échec cinglant, le premier depuis 2014 dans le Tour, pour l’équipe britannique Ineos de Dave Brailsford, anciennement Sky.

Pogacar, 21 ans, a enlevé son deuxième succès dans le Tour, pour sa première participation, à la veille de la seconde journée de repos, programmée en Isère.

Dans cette étape de 174,5 kilomètres qui comportait trois difficiles ascensions, un autre Colombien, Nairo Quintana, a également perdu gros (3 min 50 s) bien qu’il ait cédé moins de temps que Bernal.

Le Québécois Hugo Houle, de l’équipe Astana, a terminé 44e, à 20 : 46 de Pogacar. Il est 48e au classement général.

Maîtrise de Jumbo

Pour la Colombie, le premier coureur au classement est désormais Rigoberto Uran, troisième à 1 min 34 s de Roglic.

La décision s’est prise dans l’ascension finale du Grand Colombier, longue de plus de 17 kilomètres, maîtrisée de bout en bout par la formation Jumbo de Roglic (Wout Van Aert surtout, George Bennett, Tom Dumoulin enfin).

Le porteur du maillot jaune a démarré à 600 mètres de l’arrivée sans parvenir à faire l’écart sur Pogacar qui l’a devancé au sprint. L’Australien Richie Porte a pris la troisième place, à 5 secondes, et le Colombien Miguel Angel Lopez la quatrième, à 8 secondes.

L’échappée lancée en début d’étape a été contrôlée à distance par l’équipe Jumbo, qui lui a laissé 4 min 30 s au pied de la première ascension, à 100 kilomètres de l’arrivée.

Si un quatuor (Herrada, Rolland, Geschke, Gogl) a basculé en tête au sommet de la Selle de Fromentel, l’écart s’est encore réduit, à deux minutes, dans la deuxième ascension, le col de la Biche.

Pierre Rolland, passé en tête, et l’Autrichien Michael Gogl se sont présentés au pied du Grand Colombier, la plus longue ascension depuis le départ du Tour, avec à peine plus d’une minute et demie sur le peloton mené encore par cinq coéquipiers de Roglic.

Rolland, dernier rescapé, a été rejoint à 13 kilomètres de l’arrivée au moment où Bernal, qui est apparu asphyxié par le rythme, n’a pu suivre le groupe des favoris, fort encore d’une vingtaine d’unités.

Classement de la 15e étape

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) les 174,5 km en 4 h 34 : 13 (moyenne : 38,2 km/h)

2. Primož Roglic (SLO/JUM) à 0

3. Richie Porte (AUS/TRE) 5

4. Miguel Ángel López (COL/AST) 8

5. Enric Mas (ESP/MOV) 15

6. Sepp Kuss (É.-U./JUM) 15

7. Mikel Landa (ESP/BAH) 15

8. Adam Yates (GBR/MIT) 15

9. Rigoberto Uran (COL/EF1) 18

10. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 24