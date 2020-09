(Toronto) Les Québécois Hugo Houle, Guillaume Boivin et Karol-Ann Canuel font partie des athlètes qui ont été sélectionnés pour représenter le pays aux Championnats du monde de cyclisme sur route qui se dérouleront du 24 au 27 septembre à Imola, en Italie.

La Presse Canadienne et Sportcom

Houle a précisé que c’est plutôt le Giro qu’il avait en tête, épreuve où il épaulera Jakob Fuglsang dès le 3 octobre.

Houle, qui participe présentement au Tour de France avec son équipe Astana, serait accompagné du côté masculin de Boivin et des Ontariens Michael Woods et Alexander Cataford. Woods et Cataford participent actuellement au Tirreno-Adriatico.

Mais il n’est pas certain que ce scénario se réalise.

Si je fais le Giro, je ne pense pas prendre part aux Championnats du monde parce que ça va faire trop. Ça déprendra comment je sortirai du Tour et si l’équipe (Astana) décide de me mettre au Giro, honnêtement, je ne peux pas tout faire. Hugo Houle

« Il faudra faire des choix qui seront déchirants et que je me mette des priorités. (S’il participe aux mondiaux), ça me ferait pratiquement un mois et demi de courses non-stop. S’ils me mettent de la pression pour prendre une décision rapidement, ce sera vite réglé ! » a déclaré Houle au sujet de Cyclisme Canada.

Chez les dames, Canuel, la championne canadienne sur route, sera notamment épaulée par Leah Kirchmann, la championne canadienne du contre-la-montre. Les Québécoises Marie-Soleil Blais et Magdeleine Vallières-Mills, de même que les Albertaines Alison Jackson et Sara Poidevin, complètent l’équipe canadienne.

En raison de la pandémie de COVID-19, les Mondiaux ont été déplacés de leur site initial d’Aigle-Martigny, en Suisse, vers l’Italie, et n’incluront que des épreuves sur route et contre-la-montre. Houle et Cataford participeront aux deux épreuves qui seront présentées en Émilie-Romagne, tout comme Canuel et Kirchmann.

Seuls les athlètes déjà présents en Europe pouvaient être sélectionnés par l’équipe canadienne en vue des Mondiaux.