PHOTO STÉPHANE MAHÉ, REUTERS

Julian Alaphilippe a pris une gorgée d’eau avant le départ ce matin. Un ravitaillement interdit à 17 km de l’arrivée lui a coûté le maillot jaune et c’est son équipe qui est fautive. Plusieurs suiveurs présents sur la course ont cru reconnaître Franck Alaphilippe, le cousin et entraîneur du coureur français, sur le bord de la route.