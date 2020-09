(Orcières-Merlette) Primoz Roglic a montré sa force dès la première arrivée au sommet du Tour de France, sans détrôner Julian Alaphilippe toujours en jaune après la 4e étape, mardi à Orcières-Merlette.

Jean MONTOIS

Agence France-Presse

Le Slovène, l’un des grands favoris du Tour, a réglé un groupe de… 16 coureurs à l’altitude de 1825 mètres. Dans le sprint mené en force, il s’est imposé très nettement à un autre Slovène, le débutant Tadej Pogacar, et au Français Guillaume Martin.

PHOTO KENZO TRIBOUILLARD, AFP Le Slovène Primoz Roglic a remporté la 4e étape du Tour de France entre Sisteron et Orcières-Merlette.

S’il en était besoin, le vainqueur de la dernière Vuelta a rassuré ses partisans, un peu plus de deux semaines après son abandon du Dauphiné suite à une chute. Roglic, dont la compagne avait laissé entendre qu’il était incertain avant le départ, s’est montré aussi impressionnant qu’au début du Dauphiné, quand il avait enlevé haut la main l’étape du col de Porte.

CARTE : TOUR DE FRANCE L’étape Sisteron-Orcières-Merlette, longue de 160,5 km.

« Je vais de mieux en mieux », a reconnu le Slovène, sobre de paroles, après son troisième succès dans le Tour. « Je ne suis pas encore totalement à mon niveau du Dauphiné, mais c’est bon signe pour la suite. J’avais déjà eu une première confirmation dimanche dans la deuxième étape ».

Carapaz distancé

PHOTO KENZO TRIBOUILLARD, AFP Le Français Julian Alaphilippe a conservé le maillot jaune du meneur du Tour de France au terme de la 4e étape de mardi entre Sisteron and Orcères-Merlette.

La pente modérée de la montée vers Merlette (7,1 km à 6,7 %) a interdit une véritable sélection avant l’arrivée. À cause du travail des hommes d’Alaphilippe (Devenyns, Jungels) et de Roglic (Van Aert surtout et Kuss) qui ont découragé toute offensive de la part des prétendants au maillot jaune, jusqu’à ce que Guillaume Martin décide de tenter sa chance à 600 mètres de la ligne.

Alaphilippe, bien placé tout au long de l’ascension, a franchi la ligne en cinquième position, dans le sillage du Colombien Nairo Quintana. Egan Bernal (7e), le Colombien vainqueur sortant, et Thibaut Pinot (8e) ont terminé derrière lui, sans perdre de temps sur Roglic hormis les 10 secondes de bonification empochées par le Slovène.

Dans la montée finale, l’équipe Jumbo de Roglic a affiché une puissance collective supérieure à l’Ineos de Bernal. D’autant que le numéro deux de la formation britannique, l’Equatorien Richard Carapaz, est l’un des perdants du jour. Le vainqueur du dernier Giro, débordé dans le final, a cédé 28 secondes.

Le champion de Colombie, Sergio Higuita, a déboursé le même temps. Au contraire de son compatriote Rigoberto Uran, qui est parvenu à s’accrocher au train des favoris. Le deuxième du Tour 2017, qui n’avait pas donné de preuve de sa condition avant le Tour au contraire de ses jeunes compatriotes (Higuita, D. Martinez), est bien le chef de file de son équipe.

Hugo Houle au milieu du peloton

Hugo Houle, seul Canadien du Tour, a terminé au milieu du peloton au 82e rang et occupe la 91e place au classement général après quatre étapes.

PHOTO CHRISTOPHE ENA, AP Primoz Roglic passant la ligne d’arrivée devant l’autre Slovène, Tadej Pogacar, et le Français Julian Alaphilippe, à Orcières-Merlette.

Pas de regrets pour Alaphilippe

Alaphilippe, qui visait deux objectifs à la fois, le succès d’étape et la garde du maillot jaune, a dû se satisfaire seulement du second. « Je suis battu par plus fort, je n’ai pas de regrets », a assuré le Français. « Le train de Jumbo était difficile à suivre, je n’ai donc aucune déception ».

Pendant cette journée estivale, l’échappée formée dès le départ de Sisteron a réuni six coureurs (Neilands, Politt, Vuillermoz, Burgaudeau, Benoot, Pacher) dont l’avantage est resté cantonné à moins de 3 minutes pendant l’essentiel de l’étape.

La formation Deceuninck d’Alaphilippe a contrôlé l’écart presque en permanence en tête du peloton. Pour revenir au pied de la montée finale sur le Letton Krists Neilands, dernier rescapé du groupe de tête qui s’était dégagé à l’entrée des 20 derniers kilomètres.

Roglic, désormais troisième, s’est rapproché à 7 secondes au classement d’Alaphilippe. Le Français ne court guère de risque dans la prochaine étape qui redescend mercredi dans la plaine sur un parcours de 183 kilomètres entre Gap et Privas favorable aux sprinteurs.

Pour le porteur du maillot jaune, le prochain écueil devrait se situer jeudi dans l’étape du Mont Aigoual. Mais, si l’on en croit son cousin et entraîneur Franck Alaphilippe, sa condition devrait aller crescendo.

Classement de la 4e étape du Tour de France

1. Primoz Roglic (SLO/JUM) les 160,5 km en 4 h 07:47.

(moyenne : 39,0 km/h)

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 0.

3. Guillaume Martin (FRA/COF) 0.

4. Nairo Quintana (COL/ARK) 0.

5. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 0.

6. Miguel Angel Lopez (COL/AST) 0.

7. Egan Bernal (COL/INE) 0.

8. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 0.

9. Mikel Landa (ESP/BAH) 0.

10. Adam Yates (GBR/MIT) 0.

11. Tom Dumoulin (NED/JUM) 0.

12. Esteban Chaves (COL/MIT) 0.

13. Bauke Mollema (NED/TRE) 0.

14. Richie Porte (AUS/TRE) 0.

15. Rigoberto Uran (COL/EF1) 0.

16. Romain Bardet (FRA/ALM) 0.

17. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 9.

18. Enric Mas (ESP/MOV) 9.

19. Sepp Kuss (USA/JUM) 9.

20. Hugh Carthy (GBR/EF1) 15.

21. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 21.

22. Nicolas Roche (IRL/SUN) 28.

23. Damiano Caruso (ITA/BAH) 28.

24. Richard Carapaz (ECU/INE) 28.

25. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 28.

26. Daniel Martinez (COL/EF1) 28.

27. Sergio Higuita (COL/EF1) 28.

28. Marc Hirschi (SUI/SUN) 38.

29. Pierre Rolland (FRA/VCC) 57.

30. Davide Formolo (ITA/UAE) 57.

31. Warren Barguil (FRA/ARK) 59.

32. Pierre Latour (FRA/ALM) 1 : 05.

33. Jesus Herrada (ESP/COF) 1 : 10.

34. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 1 : 15.

35. Domenico Pozzovivo (ITA/DDT) 1 : 15.

36. Fabio Aru (ITA/UAE) 1 : 17.

37. Marc Soler (ESP/MOV) 1 : 17.

38. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 1 : 26.

39. Ion Izagirre (ESP/AST) 1 : 26.

40. Romain Sicard (FRA/TDE) 1 : 38.

41. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 1 : 53.

42. Winner Anacona (COL/ARK) 1 : 53.

43. Peio Bilbao (ESP/BAH) 2 : 06.

44. Wout van Aert (BEL/JUM) 2 : 12.

45. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 2 : 17.

46. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 2 : 54.

47. David Gaudu (FRA/FDJ) 3 : 00.

48. Mikel Nieve (ESP/MIT) 3 : 04.

49. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 3 : 04.

50. Rudy Molard (FRA/FDJ) 3 : 04.

51. George Bennett (NZL/JUM) 3 : 04.

52. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 3 : 04.

53. Daniel Martin (IRL/ICA) 3 : 09.

54. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 3 : 22.

55. Harold Tejada (COL/AST) 3 : 22.

56. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 3 : 22.

57. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 3 : 22.

58. Niklas Eg (DEN/TRE) 3 : 22.

59. Lennard Kämna (GER/BOR) 3 : 59.

60. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) 3 : 59.

61. Jan Polanc (SLO/UAE) 3 : 59.

62. Neilson Powless (USA/EF1) 3 : 59.

63. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 4 : 08.

64. Robert Gesink (NED/JUM) 4 : 21.

65. Nicolas Edet (FRA/COF) 4 : 53.

66. Bob Jungels (LUX/DEC) 5 : 12.

67. Dylan van Baarle (NED/INE) 5 : 55.

68. Felix Großschartner (AUT/BOR) 5 : 55.

69. Andrey Amador (CRC/INE) 5 : 55.

70. Stefan Kung (SUI/FDJ) 6 : 06.

71. Michael Schär (SUI/CCC) 6 : 06.

72. Simon Geschke (GER/CCC) 6 : 06.

73. Cyril Gautier (FRA/VCC) 6 : 15.

74. Ben Hermans (BEL/ICA) 6 : 47.

75. Diego Rosa (ITA/ARK) 7 : 06.

76. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 7 : 06.

77. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 7 : 06.

78. Gorka Izagirre (ESP/AST) 7 : 06.

79. Dáyer Quintana (COL/ARK) 8 : 48.

80. Nelson Oliveira (POR/MOV) 8 : 48.

81. Dario Cataldo (ITA/MOV) 9 : 13.

82. Hugo Houle (CAN/AST) 9 : 13.

83. Dries Devenyns (BEL/DEC) 9 : 23.

84. Omar Fraile (ESP/AST) 9 : 50.

85. Toms Skujinš (LAT/TRE) 11 : 39.

86. Krists Neilands (LAT/ICA) 11 : 39.

87. Tony Martin (GER/JUM) 11 : 39.

88. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 11 : 39.

89. Carlos Verona (ESP/MOV) 11 : 39.

90. Lilian Calmejane (FRA/TDE) 12 : 01.

91. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 12 : 27.

92. Quentin Pacher (FRA/VCC) 12 : 27.

93. Clément Venturini (FRA/ALM) 12 : 28.

94. Matej Mohoric (SLO/BAH) 12 : 31.

95. Jack Bauer (NZL/MIT) 12 : 31.

96. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 12 : 31.

97. Vegard Laengen (NOR/UAE) 12 : 31.

98. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 12 : 31.

99. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 12 : 54.

100. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 12 : 54.

101. Amund Jansen (NOR/JUM) 13 : 08.

102. Michael Gogl (AUT/DDT) 13 : 08.

103. Casper Pedersen (DEN/SUN) 13 : 08.

104. Luke Rowe (GBR/INE) 13 : 08.

105. Michael Valgren (DEN/DDT) 13 : 08.

106. Oliver Naesen (BEL/ALM) 14 : 00.

107. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 14 : 00.

108. Imanol Erviti (ESP/MOV) 14 : 00.

109. Nans Peters (FRA/ALM) 14 : 06.

110. Marco Marcato (ITA/UAE) 14 : 37.

111. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 16 : 09.

112. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 16 : 09.

113. Anthony Turgis (FRA/TDE) 16 : 09.

114. Cyril Barthe (FRA/VCC) 16 : 09.

115. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 16 : 09.

116. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 16 : 09.

117. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 16 : 09.

118. Daryl Impey (RSA/MIT) 16 : 09.

119. Nikias Arndt (GER/SUN) 16 : 09.

120. Tim Declercq (BEL/DEC) 16 : 09.

121. Jonas Koch (GER/CCC) 16 : 09.

122. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 16 : 09.

123. Guy Niv (ISR/ICA) 16 : 09.

124. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 16 : 09.

125. Peter Sagan (SVK/BOR) 16 : 09.

126. Daniel Oss (ITA/BOR) 16 : 09.

127. Jan Hirt (CZE/CCC) 16 : 09.

128. Nils Politt (GER/ICA) 18 : 43.

129. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 18 : 48.

130. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 18 : 48.

131. Luka Mezgec (SLO/MIT) 18 : 48.

132. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 18 : 48.

133. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 19 : 24.

134. Jens Debusschere (BEL/VCC) 20 : 13.

135. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 20 : 13.

136. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 20 : 13.

137. Kévin Reza (FRA/VCC) 20 : 13.

138. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 20 : 13.

139. Pavel Sivakov (RUS/INE) 20 : 13.

140. Steff Crass (BEL/LOT) 20 : 13.

141. Bryan Coquard (FRA/VCC) 20 : 13.

142. Sam Bewley (NZL/MIT) 20 : 13.

143. David De la Cruz (ESP/UAE) 20 : 13.

144. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 20 : 13.

145. Michael Morkov (DEN/DEC) 20 : 13.

146. Mads Pedersen (DEN/TRE) 20 : 13.

147. Connor Swift (GBR/ARK) 20 : 13.

148. Frederik Frison (BEL/LOT) 20 : 13.

149. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 20 : 13.

150. Jérôme Cousin (FRA/TDE) 20 : 13.

151. Marco Haller (AUT/BAH) 20 : 13.

152. Wouter Poels (NED/BAH) 20 : 13.

153. Fabien Grellier (FRA/TDE) 20 : 13.

154. Matteo Trentin (ITA/CCC) 20 : 13.

155. André Greipel (GER/ICA) 20 : 13.

156. Clément Russo (FRA/ARK) 20 : 13.

157. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 20 : 13.

158. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 20 : 13.

159. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 20 : 13.

160. William Bonnet (FRA/FDJ) 20 : 13.

161. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 20 : 30.

162. Elia Viviani (ITA/COF) 20 : 30.

163. Giacomo Nizzolo (ITA/DDT) 20 : 30.

164. Max Walscheid (GER/DDT) 20 : 30.

165. Cees Bol (NED/SUN) 20 : 41.

166. Caleb Ewan (AUS/LOT) 20 : 44.

167. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 21 : 22.

168. Christophe Laporte (FRA/COF) 21 : 30.

169. Sam Bennett (IRL/DEC) 21 : 56.

170. Edward Theuns (BEL/TRE) 21 : 56.

171. Simone Consonni (ITA/COF) 21 : 58.

172. Roger Kluge (GER/LOT) 22 : 20.

Classement général du Tour de France après la 4e étape :

1. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck) 18 h 07 : 04.

2. Adam Yates (GBR/MIT) à 4.

3. Primoz Roglic (SLO/JUM) 7.

4. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 11.

5. Guillaume Martin (FRA/COF) 13.

6. Egan Bernal (COL/INE) 17.

7. Tom Dumoulin (NED/JUM) 17.

8. Esteban Chaves (COL/MIT) 17.

9. Nairo Quintana (COL/ARK) 17.

10. Miguel Angel Lopez (COL/AST) 17.

11. Bauke Mollema (NED/TRE) 17.

12. Romain Bardet (FRA/ALM) 17.

13. Mikel Landa (ESP/BAH) 17.

14. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 17.

15. Rigoberto Uran (COL/EF1) 17.

16. Richie Porte (AUS/TRE) 17.

17. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 26.

18. Enric Mas (ESP/MOV) 26.

19. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 38.

20. Sergio Higuita (COL/EF1) 45.

21. Richard Carapaz (ECU/INE) 45.

22. Damiano Caruso (ITA/BAH) 45.

23. Marc Hirschi (SUI/SUN) 45.

24. Nicolas Roche (IRL/SUN) 45.

25. Davide Formolo (ITA/UAE) 1 : 14.

26. Pierre Rolland (FRA/VCC) 1 : 14.

27. Pierre Latour (FRA/ALM) 1 : 22.

28. Jesus Herrada (ESP/COF) 1 : 27.

29. Kenny Elissonde (FRA/TRE) 1 : 32.

30. Peio Bilbao (ESP/BAH) 2 : 23.

31. Sepp Kuss (USA/JUM) 2 : 33.

32. Marc Soler (ESP/MOV) 2 : 44.

33. Domenico Pozzovivo (ITA/DDT) 2 : 46.

34. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 3 : 21.

35. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 3 : 21.

36. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 3 : 39.

37. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 3 : 39.

38. Fabio Aru (ITA/UAE) 3 : 41.

39. Hugh Carthy (GBR/EF1) 4 : 08.

40. Daniel Martinez (COL/EF1) 4 : 21.

41. George Bennett (NZL/JUM) 4 : 35.

42. Rudy Molard (FRA/FDJ) 5 : 28.

43. Warren Barguil (FRA/ARK) 5 : 39.

44. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 5 : 40.

45. Ion Izagirre (ESP/AST) 6 : 06.

46. Romain Sicard (FRA/TDE) 6 : 18.

47. Gorka Izagirre (ESP/AST) 7 : 40.

48. Mikel Nieve (ESP/MIT) 7 : 44.

49. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 8 : 02.

50. Harold Tejada (COL/AST) 8 : 02.

51. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 8 : 43.

52. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 9 : 24.

53. Nicolas Edet (FRA/COF) 9 : 33.

54. Wout van Aert (BEL/JUM) 9 : 47.

55. Niklas Eg (DEN/TRE) 12 : 18.

56. Bob Jungels (LUX/DEC) 12 : 29.

57. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 13 : 11.

58. Robert Gesink (NED/JUM) 13 : 17.

59. Jan Polanc (SLO/UAE) 14 : 11.

60. Winner Anacona (COL/ARK) 14 : 21.

61. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) 14 : 33.

62. Lennard Kämna (GER/BOR) 14 : 33.

63. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 14 : 45.

64. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 16 : 20.

65. Felix Großschartner (AUT/BOR) 16 : 29.

66. Cyril Gautier (FRA/VCC) 16 : 49.

67. Diego Rosa (ITA/ARK) 17 : 16.

68. Nelson Oliveira (POR/MOV) 17 : 44.

69. Neilson Powless (USA/EF1) 18 : 06.

70. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 18 : 15.

71. Krists Neilands (LAT/ICA) 18 : 56.

72. Dario Cataldo (ITA/MOV) 19 : 47.

73. David Gaudu (FRA/FDJ) 21 : 00.

74. Daniel Martin (IRL/ICA) 21 : 09.

75. Ben Hermans (BEL/ICA) 21 : 25.

76. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 21 : 59.

77. Toms Skujins (LAT/TRE) 22 : 13.

78. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 22 : 37.

79. Dylan van Baarle (NED/INE) 23 : 55.

80. Stefan Kung (SUI/FDJ) 24 : 06.

81. Michael Schär (SUI/CCC) 24 : 06.

82. Simon Geschke (GER/CCC) 24 : 26.

83. Dries Devenyns (BEL/DEC) 24 : 37.

84. Tejay Van Garderen (USA/EF1) 25 : 06.

85. Clément Venturini (FRA/ALM) 25 : 26.

86. Omar Fraile (ESP/AST) 27 : 50.

87. Carlos Verona (ESP/MOV) 28 : 11.

88. Alessandro De Marchi (ITA/CCC) 28 : 48.

89. José Joaquin Rojas (ESP/MOV) 29 : 39.

90. Quentin Pacher (FRA/VCC) 30 : 27.

91. Hugo Houle (CAN/AST) 31 : 06.

92. Amund Jansen (NOR/JUM) 31 : 08.

93. Dáyer Quintana (COL/ARK) 31 : 59.

94. Oliver Naesen (BEL/ALM) 32 : 00.

95. Nans Peters (FRA/ALM) 32 : 06.

96. Jack Bauer (NZL/MIT) 33 : 28.

97. Matej Mohoric (SLO/BAH) 33 : 28.

98. Jens Keukeleire (BEL/EF1) 33 : 51.

99. Michael Gogl (AUT/DDT) 33 : 58.

100. Michael Valgren (DEN/DDT) 34 : 05.

101. Peter Sagan (SVK/BOR) 34 : 09.

102. Jonas Koch (GER/CCC) 34 : 09.

103. Daniel Oss (ITA/BOR) 34 : 09.

104. Tiesj Benoot (BEL/SUN) 34 : 09.

105. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 34 : 09.

106. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 34 : 09.

107. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 34 : 24.

108. Andrey Amador (CRC/INE) 34 : 25.

109. Tony Martin (GER/JUM) 34 : 50.

110. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 34 : 51.

111. Tom Van Asbroeck (BEL/ICA) 35 : 53.

112. Imanol Erviti (ESP/MOV) 35 : 53.

113. Nils Politt (GER/ICA) 36 : 43.

114. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 36 : 48.

115. Tim Declercq (BEL/DEC) 36 : 59.

116. Jan Hirt (CZE/CCC) 37 : 05.

117. Daryl Impey (RSA/MIT) 37 : 06.

118. Joris Nieuwenhuis (NED/SUN) 38 : 02.

119. Cyril Barthe (FRA/VCC) 38 : 02.

120. Connor Swift (GBR/ARK) 38 : 13.

121. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 39 : 45.

122. Edward Theuns (BEL/TRE) 39 : 56.

123. Vegard Laengen (NOR/UAE) 41 : 01.

124. Matteo Trentin (ITA/CCC) 41 : 10.

125. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 41 : 20.

126. Casper Pedersen (DEN/SUN) 41 : 38.

127. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 42 : 07.

128. Guy Niv (ISR/ICA) 42 : 20.

129. Marco Marcato (ITA/UAE) 43 : 07.

130. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 43 : 24.

131. Lukas Pöstlberger (AUT/BOR) 44 : 20.

132. Anthony Turgis (FRA/TDE) 44 : 39.

133. Maxime Chevalier (FRA/VCC) 44 : 39.

134. Ryan Gibbons (RSA/DDT) 45 : 19.

135. Lilian Calmejane (FRA/TDE) 45 : 22.

136. Luke Rowe (GBR/INE) 47 : 08.

137. Luka Mezgec (SLO/MIT) 47 : 18.

138. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 48 : 33.

139. Mads Pedersen (DEN/TRE) 48 : 37.

140. Michael Morkov (DEN/DEC) 48 : 43.

141. Hugo Hofstetter (FRA/ICA) 48 : 43.

142. Jens Debusschere (BEL/VCC) 48 : 43.

143. Marco Haller (AUT/BAH) 48 : 43.

144. Elia Viviani (ITA/COF) 49 : 00.

145. Bryan Coquard (FRA/VCC) 49 : 23.

146. Clément Russo (FRA/ARK) 49 : 23.

147. Kévin Reza (FRA/VCC) 49 : 23.

148. Sam Bewley (NZL/MIT) 49 : 23.

149. André Greipel (GER/ICA) 49 : 23.

150. Giacomo Nizzolo (ITA/DDT) 49 : 36.

151. Max Walscheid (GER/DDT) 49 : 40.

152. Cees Bol (NED/SUN) 49 : 47.

153. Caleb Ewan (AUS/LOT) 49 : 57.

154. Christophe Laporte (FRA/COF) 50 : 00.

155. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 50 : 07.

156. Sam Bennett (IRL/DEC) 51 : 00.

157. Simone Consonni (ITA/COF) 51 : 08.

158. Wouter Poels (NED/BAH) 51 : 26.

159. Geoffrey Soupe (FRA/TDE) 51 : 33.

160. Fabien Grellier (FRA/TDE) 52 : 13.

161. David De la Cruz (ESP/UAE) 52 : 13.

162. Frederik Frison (BEL/LOT) 52 : 13.

163. William Bonnet (FRA/FDJ) 52 : 13.

164. Roger Kluge (GER/LOT) 52 : 41.

165. Mathieu Burgaudeau (FRA/TDE) 53 : 25.

166. Rémi Cavagna (FRA/DEC) 53 : 54.

167. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 54 : 14.

168. Nikias Arndt (GER/SUN) 56 : 23.

169. Niccolo Bonifazio (ITA/TDE) 1 h 01 : 36.

170. Steff Crass (BEL/LOT) 1 h 02 : 27.

171. Jérôme Cousin (FRA/TDE) 1 h 05 : 38.

172. Pavel Sivakov (RUS/INE) 1 h 06 : 58.