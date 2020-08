Une sélection aux Jeux « plus vite que prévu » pour Lauriane Genest

On pardonne à Lauriane Genest d’avoir « triché un peu ». On devine bien qu’il n’est pas facile de garder le secret d’une première sélection à des Jeux olympiques. Avant l’annonce de mercredi midi, famille et amis proches étaient donc dans la confidence de sa présence au sein de l’équipe canadienne de cyclisme sur piste qui ira à Tokyo l’an prochain.