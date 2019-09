(Québec) Peter Sagan s’est encore amusé à mener la vie dure aux journalistes en se faisant circonspect lors de la conférence de presse des têtes d’affiche, hier.

Simon Drouin

La Presse

Sortant d’un stage en altitude en Utah, le triple champion mondial (2015 à 2018) et double vainqueur à Québec n’a pas voulu dévoiler son jeu pour la course de demain. « J’ai signé ma 100e victoire ici [en 2017], a rappelé le Slovaque. Je suis heureux de revenir et de mesurer mon niveau à celui des autres avant les Championnats du monde. Je travaille encore sur moi et j’aborde ces courses en guise de préparation pour les Mondiaux. »

Un deuxième rêve pour Matthews ?

PHOTO JAMES STARTT, FOURNIE PAR LES GRANDS PRIX DE QUÉBEC ET DE MONTRÉAL Michael Matthews (à droite)

L’Australien Michael Matthews s’est lui aussi entraîné en altitude, à Livigno, en Italie. Le double gagnant surprise de 2018 a moins couru en prévision des épreuves canadiennes. « L’an dernier, j’ai abandonné le Tour de France la première semaine en raison d’un empoisonnement alimentaire. J’avais eu beaucoup plus de temps pour me préparer à ces courses. […] Je ne suis pas sûr où j’en suis exactement en ce moment. Québec et Montréal seront un bon test. Je suis motivé par les souvenirs de l’an dernier. Ça a été vraiment spécial pour moi, un rêve devenu réalité. J’ai encore ces souvenirs en tête. J’espère en créer de nouveaux cette année. »

Au sec

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @ASTANATEAM Hugo Houle

Fidèle à son habitude, Hugo Houle a conduit des coéquipiers d’Astana pour une sortie d’entraînement dans l’île d’Orléans. La pluie en a cependant refroidi quelques-uns, qui ont préféré rouler au sec au studio d’entraînement de l’ex-champion canadien Bruno Langlois, Vélo Cartel, à Vanier. Guillaume Boivin a aussi profité de l’hospitalité de son ancien coéquipier pour se délier les jambes avec des coureurs de Katusha.

Pour rester

PHOTO JAMES STARTT, FOURNIE PAR LES GRANDS PRIX DE QUÉBEC ET DE MONTRÉAL Régis Labeaume

Régis Labeaume a exprimé sa volonté de signer un nouvel accord d’« au moins trois ans » pour accueillir le Grand Prix cycliste. « On ne voit pas le bout de ça », a affirmé le maire de Québec, qui prévoit conclure l’affaire sous peu avec le président de l’événement, Serge Arsenault. M. Labeaume s’attend à un engagement de la même durée de la part de la Ville de Montréal. « Ces deux événements fonctionnent ensemble, a-t-il insisté, persuadé que son homologue Valérie Plante ne se ferait pas tirer l’oreille. Je ne vois pas pourquoi Montréal ne ferait pas la même affaire. Renouveler tous les ans, ce n’est pas une bonne chose. Ce n’est pas comme ça qu’on construit un événement. » M. Arsenault, qui détient une licence WorldTour de l’Union cycliste internationale jusqu’en 2023, a réitéré son souhait d’arrimer ses courses avec une épreuve de même niveau dans le Nord-Est américain. Il recevait d’ailleurs une délégation de Baltimore pour étudier cette possibilité.

Sélection

PHOTO JAMES STARTT, FOURNIE PAR LES GRANDS PRIX DE QUÉBEC ET DE MONTRÉAL Michael Woods (à gauche) à l’entraînement sous la pluie hier

Cyclisme Canada n’a pas attendu la conclusion des Grands Prix pour annoncer sa sélection pour les Mondiaux du Yorkshire (du 22 au 29 septembre). Médaillé de bronze à Innsbruck l’an dernier, Michael Woods sera encore accompagné d’Hugo Houle et d’Antoine Duchesne. Les Montréalais Guillaume Boivin et James Piccoli, de même que l’Ontarien Benjamin Perry se joindront à eux. L’équipe féminine sera composée de la championne nationale Karol-Ann Canuel, qui a fini deux fois dans le top 10 l’an dernier, de Marie-Soleil Blais, de la Britanno-Colombienne Gillian Ellsay ainsi que des Albertaines Alison Jackson et Sara Poidevin. Le Québec sera amplement représenté dans les catégories espoirs et juniors.