Cyclisme : en santé, du casque aux pédales

Oui, il est possible d'avoir des douleurs musculaires dues au vélo, particulièrement en début de saison. Cela devrait toutefois être l'exception.

Karine Malo, physiothérapeute spécialisée en prévention des blessures de cycliste chez Physioextra, est catégorique : « On ne devrait pas avoir de douleurs quand on fait du vélo. Si on a mal quelque part, c'est que le vélo est mal ajusté. » Avoir une bonne position est primordial, sinon vous risquez des blessures tendineuses et musculaires.

Il n'y a pas que le prix...

Tout d'abord, il ne faut pas penser seulement au prix quand on choisit sa bicyclette. Il arrive fréquemment que des personnes choisissent un vélo quand elles pensent réaliser une bonne affaire, sans toutefois vérifier s'il est adapté à elles et à l'usage qu'elles veulent en faire. Par ailleurs, si vous achetez d'occasion, assurez-vous que le vélo est de la bonne taille pour vous.

« Le plus important en termes de prévention, c'est de bien choisir son vélo. Sa taille et sa vocation. C'est dur d'ajuster quand c'est trop grand ou trop petit. »

Notez que la plupart des boutiques de vélos échangent gratuitement, lors de l'ajustement, les pièces qui ne conviennent pas. Potence, selle, guidon, etc.

La selle

À part quand on décide de pédaler en danseuse, on est toujours sur sa selle, même quand on ne pédale pas. Son ajustement est donc primordial ; pas seulement pour le confort des fesses.