Karol-ann Canuel n'a pu éviter l'opération

« J'imagine que j'allais trop vite et j'ai juste glissé, suppute-t-elle. Je pensais que je ne m'étais rien cassé. J'avais seulement manqué de souffle et je m'étais aussi pété la tête. Il n'était donc pas question que je rembarque sur mon vélo. Les secouristes trouvaient que ma clavicule avait une drôle de forme. Ils ont dit : "On va quand même t'amener à l'hôpital." OK, whatever... »

C'était le 23 mars, dans le dernier tour du Trofeo Alfredo Binda, classique italienne du World Tour féminin remportée pour la quatrième fois par la Néerlandaise Marianne Vos.

Dans l'ambulance, Canuel a commencé à ressentir de la douleur à l'épaule gauche. À l'hôpital, on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule. Le lendemain, à Maastricht, les médecins de son équipe Boels-Dolmans ont conclu que la blessure ne nécessiterait pas une opération puisque l'os n'était pas déplacé. Convalescence : six semaines. Certaine de rater les classiques ardennaises de cette semaine, elle est donc rentrée à Gatineau après un détour par Gérone, où elle a un pied-à-terre.

Quelques jours après son retour, elle a consulté un médecin d'Ottawa pour un suivi. Celui-ci a découvert que la clavicule avait bougé, ce qui rendait l'intervention chirurgicale inévitable. La nouvelle l'a accablée.

« Je suis vraiment émotionnelle. Ça faisait une semaine que je vivais dans la douleur. Tu es loin de chez toi, seule, ce n'est pas facile. Là, tu penses que ça s'est réparé, mais c'était pire. Dans un sens, c'est une semaine perdue. » - Karol-Ann Canuel

Opérée le 3 avril, Canuel est remontée sur le vélo d'exercice cinq jours plus tard. Mais avec le bras dans une attelle, soucieuse du moindre mouvement qui pourrait provoquer un déplacement.

Le soulagement

Au téléphone, jeudi, la cycliste originaire d'Amos avait retrouvé sa bonne humeur. Plus tôt dans la semaine, son chirurgien lui a donné le feu vert pour remettre du poids sur son épaule et commencer la physiothérapie.

« Mentalement, c'est un grand soulagement. Ça devenait difficile. Ce n'était que mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Mais je suis restée positive. J'ai pu célébrer ma fête au Canada [le 18 avril]. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où c'était arrivé. »

À pareille date l'an dernier, Canuel avait souligné son 30e anniversaire à la Flèche wallonne, conjointement avec sa coéquipière Anna van der Breggen, née le même jour et gagnante de l'épreuve pour la quatrième fois de suite. La Néerlandaise a remis ça pour la cinquième fois mercredi.

La native d'Amos s'est contentée de jeter un oeil aux résultats cette année. « J'essaie de me tenir loin, ça me fait un peu mal au coeur de regarder. Mais on a un chat avec l'équipe et j'ai vu passer les beaux commentaires. Sa victoire m'impressionne vraiment. C'est toute une athlète. »