Le temps d’un week-end, Bertrand Godin a eu 18 ans à nouveau.

Pour la première fois en cinq ans, il s’est assis derrière le volant d’une voiture de course, à l’occasion des épreuves de Formule 1600 du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), qui se déroulait la fin de semaine dernière.

En s’installant à bord de sa monoplace numéro 77, Godin s’est immédiatement revu à ses débuts. Assis dans sa voiture Mygale, il a pensé à sa première victoire en carrière, à Nogaro en 1993, justement acquise aux commandes d’un bolide Mygale.

PHOTO CLAUDE PRUD’HOMME, FOURNIE PAR GROUPE À L’INFINI Bertrand Godin

« J’ai 18 ans et 38 ans d’expérience ! », lance en riant le pilote maskoutain âgé – vous l’aurez calculé – de 56 ans.

À plusieurs reprises au cours d’un généreux entretien avec La Presse, lundi, Godin répétera à quel point il est « tellement heureux » d’avoir pu retrouver un volant et ainsi revivre sur la piste cette passion qui l’anime depuis toutes ces années.

Et en renouant ainsi avec la F1600, Godin a l’occasion de côtoyer à la fois des vétérans du sport, comme Didier Schraenen, et de jeunes talents comme Marc-Antoine Cardin. Ce mélange entre jeunesse et expérience se manifeste par une franche camaraderie entre les pilotes, selon lui.

PHOTO CLAUDE PRUD’HOMME, FOURNIE PAR GROUPE À L’INFINI Bertrand Godin, Connor Clubine et Didier Schraenen

« La confrérie dans cette série est incroyable, se réjouit-il. Tout le monde se donne un coup de main. On va se prêter des pièces et on n’est pas avares de conseils. On partage notre expérience. C’est ce qui fait la beauté du sport. »

Vainqueur du GP3R en 2018 et en 2019, Godin a été contraint, comme tous les pilotes, de remiser son véhicule durant la pandémie. À défaut de rouler, il a néanmoins continué de s’entraîner, que ce soit en se levant aux aurores pour aller au gymnase ou à bord de son simulateur de course. Ne sachant trop si, un jour, il aurait la chance de revêtir une fois de plus son casque et sa combinaison.

Après 2019, on était sur une belle lancée. Puis, il y a eu la COVID. Après, ce n’était pas possible de trouver une voiture compétitive et des commanditaires. Bertrand Godin

Puis, « les planètes se sont alignées », indique le pilote. Sa chance est finalement venue par l’entremise de l’équipe Britain West Motorsports, qui lui a offert une voiture et ainsi permis de prendre de nouveau sa place sur la grille de départ du GP3R.

« Je suis privilégié. J’ai plus de souvenirs que d’avenir. À 18 ans, quand j’ai commencé, j’avais toute ma vie devant moi. On n’imagine pas à quelle vitesse passe la vie », souligne Godin avec émotion et philosophie.

De la pluie et des problèmes

Vendredi dernier, Godin a obtenu la position de tête au terme d’une séance de qualifications disputée sous une pluie abondante. Météo avec laquelle, à l’inverse de bon nombre de ses collègues dans le monde de la course automobile, il se sent parfaitement à l’aise.

« Plusieurs se disent : ah non, il pleut. Moi, je me dis : all right, il pleut ! », dit-il en rigolant.

PHOTO CLAUDE PRUD’HOMME, FOURNIE PAR GROUPE À L’INFINI

Les conditions étaient à ce point exécrables que les organisateurs du GP3R ont choisi d’annuler l’épreuve prévue plus tard dans la journée en raison des accumulations d’eau sur la piste. Godin a donc dû attendre les courses de samedi et de dimanche avant de s’élancer officiellement.

Chaque fois, il a eu tôt fait de prendre le contrôle de l’épreuve, tout en voyant son coéquipier ontarien Connor Clubine lui livrer une chaude lutte. Mais chaque fois, Godin a été victime de défaillances techniques qui ont contrecarré ses plans et l’ont forcé à se contenter du deuxième rang. Et chaque fois, c’est Clubine qui l’a devancé au fil d’arrivée.

Déçu ? Pas le moins du monde, assure-t-il.

« La plus belle course de Gilles Villeneuve, c’était à Dijon en 1979. Il a fini deuxième. Pourtant, on a de la misère à se souvenir qui a fini premier », rappelle Godin. Plusieurs amateurs de sport automobile ont en effet gardé en mémoire le furieux duel entre Villeneuve et René Arnoux pour l’obtention de la deuxième place lors de ce Grand Prix de F1.

PHOTO CLAUDE PRUD’HOMME, FOURNIE PAR GROUPE À L’INFINI Bertrand Godin

Pour votre culture générale, sachez que c’est le Français Jean-Pierre Jabouille qui a gagné. Mais on s’égare…

« Notre société met beaucoup trop d’emphase sur le résultat, enchaîne Godin. Il faut davantage regarder de quelle façon on va chercher ce résultat. […] L’important, c’est la façon dont on essaie d’aller chercher la victoire ou de gagner une position. »

Pour lui, tout ce qui importait le week-end dernier, c’était de « savourer le moment ». « On ne fait pas ces courses-là pour devenir millionnaire. On le fait parce qu’on est en amour avec le sport », insiste-t-il.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Bertrand Godin l’a savouré, son moment. Et que son amour pour son sport n’est pas près de s’estomper.