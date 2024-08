(Paris) Le Britannique Jonathan Wheatley, directeur sportif de Red Bull en Formule 1, va quitter les rangs de l’équipe championne du monde en titre fin 2024, a-t-elle annoncé jeudi, pour devenir directeur de la future écurie Audi, attendue sur la grille de F1 en 2026.

Agence France-Presse

Employé depuis 2006 chez Red Bull, Wheatley, 57 ans, a participé à tous les grands succès de la firme autrichienne, notamment les sept titres mondiaux chez les pilotes (quatre pour Sebastian Vettel de 2010 à 2013 et trois pour Max Verstappen de 2021 à 2023) et les six couronnes constructeurs (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023).

« Sa contribution […] d’abord en tant que gestionnaire de l'équipe, puis en tant que directeur sportif, marquera à jamais l’histoire de notre équipe », a salué dans un communiqué le patron de l’écurie aux taureaux rouges Christian Horner.

Jonathan Wheatley « restera à son poste jusqu’à la fin de la saison 2024 », a indiqué Red Bull, afin de « défendre ses titres de champion du monde ».

Le Britannique va ensuite devoir respecter une période de congé en 2025, d’après l’écurie du champion en titre Verstappen, avant de rejoindre Audi qui, pour l’instant, n’a pas confirmé l’arrivée de son futur responsable d’équipe.

Cette annonce intervient à l’heure où l’ancien patron de Ferrari en F1, l’Italien Mattia Binotto, a pris les rênes du projet Audi, devenant jeudi officiellement le nouveau directeur technique et des opérations au sein de l’équipe Sauber Motorsport AG. Johathan Wheatley sera placé sous sa responsabilité.

Plus tôt cette année, le constructeur aux quatre anneaux, qui fait partie de la galaxie Volkswagen, avait annoncé avoir finalisé le rachat de Sauber.

L’équipe suisse, actuellement dernière du championnat constructeurs en F1, continuera toutefois à courir dans l’élite du sport auto jusqu’à fin 2025 sous son propre nom, tout en restant motorisée par Ferrari, avant de devenir Audi.