Oliver Oakes a été nommé le nouveau directeur d’Alpine, a annoncé l’écurie de Formule 1 française par voie de communiqué tôt mercredi matin.

La Presse Canadienne

Oakes entrera en fonction officiellement après la pause estivale en F1 et se rapportera directement au président et chef de la direction du groupe Renault, Luca de Meo.

Le Britannique âgé de 36 ans deviendra le deuxième plus jeune directeur d’équipe de l’histoire de la F1 lorsqu’il entrera en fonction chez Alpine.

« Je suis extrêmement reconnaissant envers Luca de Meo et Flavio Briatore pour cette opportunité de ramener Alpine à l, avant du peloton. L’équipe dispose de personnes talentueuses et d’excellentes ressources, et je suis convaincu que nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble pendant le reste de cette saison et à plus long terme. J’ai hâte de commencer, après les vacances d’été », a déclaré Oakes.

Il s’agit de la plus récente décision d’Alpine, qui procède actuellement à une restructuration de son équipe de course.

La semaine dernière, Alpine a annoncé que son directeur d’équipe Bruno Famin quittera son poste d’ici la fin du mois d’août.

Famin avait obtenu une promotion à son poste actuel à l’aube de la présente saison, après l’avoir occupé de façon intérimaire à la suite du départ d’Otmar Szafnauer lors du Grand Prix de Belgique en 2023.

Un an plus tard, au même endroit, Alpine a confirmé que Famin quittera son poste d’ici la fin du mois d’août. Il s’occupera plutôt de toutes les autres activités sportives du groupe Renault, à Viry-Châtillon.

Cette nouvelle survient après que de nombreux changements aient été apportés au sein de l’équipe de direction d’Alpine ces derniers mois. Plus tôt cette année, dans le cadre de cette restructuration, le directeur technique Matt Harman et le directeur de l’aérodynamisme Dirk de Beer ont quitté l’équipe.

En piste, des changements sont à prévoir en 2025. Le Français Esteban Ocon a confirmé qu’il se joindra à l’écurie américaine Haas à compter de l’an prochain, alors que son compatriote Pierre Gasly a conclu une entente de plusieurs saisons avec l’équipe française. On ignore pour l’instant qui remplacera Ocon chez Alpine en 2025.