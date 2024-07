(Barcelone) Un an peut faire toute une différence en Formule 1. Oui, Max Verstappen est toujours en bonne voie pour remporter un autre titre mondial. Ce serait un quatrième championnat pour le Néerlandais, à moins que Red Bull n’implose.

Joseph Wilson Associated Press

Mais il n’est plus acquis d’avance que Verstappen dominera la compétition comme il l’a fait au cours de la dernière saison, lorsque certains amateurs de course n’hésitaient pas à qualifier le spectacle d’ennuyant.

La F1 s’est en effet illuminée cet été alors que plusieurs rivaux de Red Bull se sont énormément améliorés pour effacer l’avantage de l’écurie autrichienne.

McLaren et Mercedes sont des menaces directes pour Verstappen, tandis que les chevaux cabrés de Ferrari sont également tout près. Cette lutte a donné lieu à des courses passionnantes et imprévisibles comme le Grand Prix de Belgique de dimanche, au terme duquel Verstappen a terminé quatrième.

Une semaine plus tôt, Oscar Piastri et Lando Norris ont offert un doublé à McLaren à Budapest pendant que Verstappen terminait cinquième.

Les sept vainqueurs différents en 13 courses après le Grand Prix de Hongrie ont d’ailleurs fait de cette saison la plus compétitive depuis 2012.

« C’est bien. C’est vraiment fantastique pour le sport d’avoir des équipes et des pilotes aussi proches, a déclaré Lewis Hamilton, de Mercedes, qui a été déclaré vainqueur en Belgique après que son coéquipier George Russell eut été disqualifié en raison du poids non conforme de sa voiture. »

PHOTO JOHANNA GERON, REUTERS Lewis Hamilton

« La qualité des pilotes au sommet est vraiment incroyable aujourd’hui », a ajouté le septuple champion du monde.

Avantage perdu

L’année dernière, Verstappen a signé une huitième victoire de suite quand il a remporté le Grand Prix de Belgique et avait une avance de 125 points devant son coéquipier Sergio Perez. Verstappen allait ensuite établir un record en F1 avec 10 victoires consécutives et 19 victoires en 22 courses pour la saison. Il a remporté 15 épreuves en 2022.

PHOTO SIMON WOHLFAHRT, AGENCE FRANCE-PRESSE Sergio Perez discute avec Max Verstappen lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Belgique, le 27 juillet à Spa-Francorchamps.

Verstappen était tout simplement trop rapide.

Verstappen semblait parti pour un autre titre aisément acquis cette année après avoir remporté quatre des cinq premières courses. Mais depuis, il n’a obtenu que trois victoires lors des neuf derniers Grands Prix et a disputé quatre courses consécutives sans l’emporter pour la première fois depuis 2020.

Cette fois, Verstappen amorce les vacances estivales avec un avantage de 78 points sur Norris avec 10 courses à la saison. Celle-ci reprendra le 25 août avec le Grand Prix des Pays-Bas.

« On a hâte aux vacances d’été pour avoir un peu de temps pour se détendre, mais en même temps, on veut être meilleurs et plus rapides, on veut trouver des solutions, a déclaré Verstappen après la course à Spa.

« On a eu un excellent début de saison, nos dernières courses ont été un peu plus difficiles, mais on pousse pour trouver une solution, a ajouté Verstappen. La prochaine course sera évidemment ma course à domicile à Zandvoort. Ce sera une dure bataille et la gestion des pneus sera au cœur de l’épreuve, mais ce sera formidable d’être à nouveau devant mon public. »

PHOTO GEERT VANDEN WIJNGAERT, ASSOCIATED PRESS Max Verstappen

De multiples menaces

Mercedes amorce la pause en beauté avec trois victoires lors des quatre dernières courses. Hamilton a mis fin à une longue période sans gagner remontant à 2021 lorsqu’il a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne au début du mois de juillet.

Russell a enchaîné avec une victoire en Autriche et ils pensaient avoir réalisé un doublé en Belgique avant que Russell ne soit disqualifié. Ça a permis à Hamilton, qui rejoindra Ferrari pour la prochaine campagne, de porter son record à 105 victoires.

On ne s’attendait pas à compétitionner avec les McLaren et les Red Bull à ce stade avec le début de saison qu’on a connu. Donc pour nous, d’avoir réduit l’écart, ce sera toute une deuxième moitié de saison. Lewis Hamilton

L’écurie McLaren est considérée comme la principale rivale à Verstappen depuis que Norris a obtenu sa première victoire en F1, à Miami au mois de mai. Depuis, les deux monoplaces orange papaye ont obtenu cinq deuxièmes places, en plus de leur doublé en Hongrie.

D’autres bonnes choses sont attendues de la part de l’équipe britannique cet automne alors que le titre des constructeurs pourrait basculer.

Red Bull a un court avantage de 408-366 au chapitre des points. La situation est due à la mauvaise forme de Perez, dont l’avenir est incertain avec Red Bull malgré sa récente prolongation de contrat.

Ferrari devrait également être dans la lutte. Carlos Sainz fils, qui est toujours à la recherche d’un volant pour la prochaine saison, et Charles Leclerc ont remporté une course cette saison, même s’ils ont perdu un peu de rythme face aux trois autres équipes de tête.