L’Espagnol Carlos Sainz fils a pris sa décision : il pilotera pour Williams lors de la prochaine saison de Formule 1, a annoncé l’écurie britannique lundi.

La Presse Canadienne

Les deux clans se sont entendus sur les détails d’un contrat de deux ans assorti d’options pour prolonger la collaboration. Il remplacera l’Américain Logan Sargeant et fera équipe avec le Thaïlandais Alexander Albon.

Vainqueur de trois Grands Prix en carrière, Sainz était à la recherche d’un nouveau volant depuis que le septuple champion du monde Lewis Hamilton a signé un contrat avec Ferrari avant même le début de la saison.

« Je suis très heureux d’annoncer que je vais rejoindre Williams en 2025, a déclaré Sainz, selon un communiqué de l’équipe. Ce n’est pas un secret, le marché des pilotes a été extrêmement complexe pour de nombreuses raisons et ça m’a pris du temps pour annoncer ma décision.

« Malgré tout, je suis pleinement convaincu que Williams est le bon endroit pour poursuivre mon aventure en F1 et je suis extrêmement fier de rejoindre une équipe aussi historique et performante, où beaucoup de mes héros d’enfance ont piloté dans le passé et ont laissé leur marque dans notre sport. L’objectif ultime est de ramener Williams à sa place, à l’avant de la grille. »

Sainz a remporté le Grand Prix d’Australie cette saison et est actuellement cinquième au classement des pilotes avec 162 points. Son coéquipier chez Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc, le devance en troisième position avec 177 points.

PHOTO JOHANNA GERON, REUTERS Carlos Sainz fils

Ancien protégé de Red Bull, Sainz a amorcé sa carrière en F1 en 2015 avec Toro Rosso, aux côtés de Max Verstappen. Il est passé chez Renault en cours de saison 2017, puis chez McLaren en 2019. Il a ensuite accepté l’offre de Ferrari pour remplacer Sebastian Vettel en 2021.

Il compte 23 podiums dans la catégorie reine du sport automobile.

Williams a remporté neuf titres des constructeurs au cours de son histoire, mais n’a pas fait mieux que la septième place depuis 2017, se classant bonne dernière à quatre reprises.

L’équipe de Grove, au Royaume-Uni, est actuellement neuvième sur 10 équipes avec quatre points.

« L’arrivée de Carlos est une forte déclaration d’intention de la part des deux parties, a dit le directeur d’équipe James Vowles. Carlos a démontré à maintes reprises qu’il est l’un des pilotes les plus talentueux de la grille. Il apporte non seulement de l’expérience et des performances, mais aussi une volonté féroce d’extraire chaque milliseconde de l’équipe et de la voiture.

« Avec Alex et Carlos, on aura l’un des meilleurs duos de pilotes sur la grille pour nous guider avec l’introduction de la nouvelle réglementation en 2026. »