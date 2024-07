(Spa-Francorchamps) Lewis Hamilton a hérité de la victoire au Grand Prix de Formule 1 de Belgique, dimanche, lorsque son coéquipier George Russell a été disqualifié en raison du poids de sa Mercedes après avoir été le premier à franchir le fil d’arrivée.

Associated Press

Russell est initialement monté sur la première en raison d’une audacieuse stratégie à un seul arrêt, mais les commissaires ont convoqué Mercedes après que la monoplace du Britannique eut été pesée sous le poids minimal permis.

PHOTO JOHANNA GERON, REUTERS George Russell croyait avoir remporté sa deuxième victoire de la saison.

Il s’agit d’une deuxième victoire pour Hamilton cette saison et d’une 105e en carrière.

L’Australien Oscar Piastri, de McLaren, et le Monégasque Charles Leclerc, de Ferrari, obtiennent donc les deuxième et troisième places, suivis de Max Verstappen (Red Bull) et Lando Norris (McLaren).

Le Québécois Lance Stroll était 12e au drapeau à damiers à bord de son Aston Martin et se classe donc à la porte des points, au 11e échelon.

