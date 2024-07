Verstappen est le plus rapide en qualifications, Leclerc partira en tête

(Spa-Francorchamps) SPA-FRANCORCHAMPS, Belgique-Le Néerlandais Max Verstappen a été le pilote le plus rapide lors des qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Belgique, samedi, mais c’est le Monégasque Charles Leclerc qui s’élancera de la position de tête en vertu de la pénalité décernée au triple champion du monde.

Associated Press

Sous la pluie, Verstappen a parcouru le circuit de Spa-Francorchamps en 1 minute 53, 159 secondes. Il reculera toutefois de 10 places sur la grille en raison du dépassement de son allocation de moteurs pour la saison. Il prendra le départ de la 11e position.

Consultez les résultats de la séance de qualifications du Grand Prix de Belgique

Derrière Leclerc et sa Ferrari, le Mexicain Sergio Perez a placé Red Bull sur la première ligne. Les Britanniques Lewis Hamilton (Mercedes) et Lando Norris (McLaren) puis l’Australien Oscar Piastri (McLaren) suivent dans l’ordre.

Verstappen détient une avance relativement confortable de 76 points devant Norris au classement des pilotes malgré sa disette de trois courses sans victoire – une première depuis 2021. Il a remporté les trois dernières éditions du GP de Belgique.

PHOTO JOHN THYS, AGENCE FRANCE-PRESSE Charles Leclerc au volant de sa Ferrari lors de la séance de qualifications

Le Québécois Lance Stroll s’est qualifié 15e à bord de son Aston Martin. Plus tôt, lors de la troisième séance d’essais libres, il avait effectué une sortie de piste qui avait lourdement endommagé sa voiture. Les mécaniciens ont notamment eu à changer le bloc motopropulseur.

Au terme d’un premier segment de qualifications au cours duquel la piste s’asséchait considérablement à chaque passage, Stroll a évité le couperet avec le 15e chrono. Il a toutefois été incapable d’améliorer son sort lors du deuxième segment.

Son coéquipier Fernando Alonso a réalisé le neuvième chrono le plus rapide lors du dernier segment. Il partira huitième en vertu de la pénalité à Verstappen.

Stroll, dont la mère est belge, n’a jamais fait mieux qu’une neuvième place à Spa-Francorchamps.

La course de dimanche est prévue dans des conditions sèches.

Après un doublé de McLaren la semaine dernière en Hongrie, Verstappen a démontré samedi qu’il ne pouvait pas être exclu de l’équation en Belgique même s’il devra gravir les échelons s’il souhaite l’emporter.

Il a gagné sur ce circuit en 2022 à partir de la 14e place sur la grille, puis de nouveau l’année dernière alors qu’il s’élançait sixième.

« Je savais que je devrais partir 10 places en arrière, donc c’était le mieux que je pouvais faire aujourd’hui, a déclaré Verstappen.

« Nous ne nous facilitons pas la tâche dans notre bataille. Aujourd’hui, c’était une belle journée, mais c’était sous la pluie et demain ce sera sur le sec. J’espère que nous pourrons nous battre avec les Mercedes et Ferrari devant, et j’espère qu’avec un peu de chance, nous pourrons défier les McLaren. »

Hamilton a déclaré qu’il s’attend à voir Verstappen dans ses rétroviseurs très tôt dans l’épreuve.

« Max va faire son chemin vers l’avant assez rapidement. Je crois que c’est la voiture la plus rapide ici cette semaine, elle fait au moins jeu égal avec la McLaren », a déclaré Hamilton, qui espère pouvoir terminer sur le podium.