Lando Norris le plus rapide aux essais libres

(Silverstone) Le Britannique Lando Norris (McLaren-Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, 12e manche sur 24 de la saison de Formule 1, vendredi sur le circuit de Silverstone (5,891 km).

Agence France-Presse

Devant son public, il a devancé le surprenant Canadien Lance Stroll (Aston Martin) et son coéquipier australien Oscar Piastri, alors que le triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a dû se contenter de la quatrième place.

Le Britannique George Russell, vainqueur dimanche dernier en Autriche après avoir profité d’un accrochage entre Norris et Verstappen, a réalisé le cinquième chrono, devant le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et son compatriote et équipier Lewis Hamilton.

Les deux Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de Carlos Sainz n’ont réalisé que les 8e et 9e chronos. L’Espagnol, qui était en tête en milieu de séance, n’a ensuite cessé de reculer dans la hiérarchie.

Le top 10 est complété par le Français Esteban Ocon (Alpine), qui pointe à seulement une demi-seconde de Norris.

Ce premier roulage du week-end a été marqué par une sortie de piste sans gravité du Japonais Yuki Tsunoda (Racing Bulls) qui a toutefois provoqué un drapeau rouge et une interruption d’un peu moins de dix minutes.

Plusieurs écuries ont profité de cette première séance d’essais du week-end pour donner le volant à des recrues. Ainsi, le Britannique Oliver Bearman, qui vient de s’engager avec Haas à partir de 2025, a piloté la monoplace américaine et pris la 14e place.

L’Australien Mick Doohan (Alpine), l’Argentin Franco Colapinto (Williams) et le Français Isack Hadjar (Red Bull) ont également tourné sur le mythique tracé de Silverstone et réalisé respectivement les 17e, 18e et 19e chronos.